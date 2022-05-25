Захисники опанували зброю за 2 – 3 години

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що наші артилеристи надзвичайно швидко навчились застосовувати сучасну зброю – всього кілька годин знадобилось нашим захисникам.

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Гаубиці "Caesar" вже на передовій. Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2 – 3 години. Щиро вдячний партнерам за надану допомогу! Вона слугує наближенню нашої перемоги,

– написав Залужний.

Що це за зброя

Залужний пояснив, що Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 кілометрів і більше від лінії фронту з високою точністю.

На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога,

– додав Залужний.

Ці САУ(самохідна артилерійська установка) на колісному шасі – це робить їх мобільними і маневреними.

Установка обладнана автоматизованою системою самоприв'язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби.

Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 міліметри, які застосовуються у країнах НАТО.

Caesar забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь - маневр – вогонь,

– наголосив головнокомандувач.

Артилеристи опанували новітні гаубиці "Caesar" та уже вибивають ними окупантів на передовій / Фото Валерій Залужний