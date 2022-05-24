Очільник ОП подякував Канаді за зброю. "Ці подарунки полетять по російській армії та допоможуть викинути її з України", – наголосив Єрмак.
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Зазначимо, що Канада закупила ці артилерійські снаряди стандарту НАТО для України, щоб підтримати її у захисті від вторгнення Росії. Про це заявила міністерка оборони Аніта Ананд, пише CBC.
За її словами, 155-міліметрові снаряди відправлять не з військового арсеналу Канади, вони були придбані для безоплатної передачі України. Їх надішлють разом з новими гаубицями М-777, які Канада подарувала Україні.
Не можна допустити, щоб повномасштабне, незаконне вторгнення Путіна в Україну було успішним, і воно таким не буде,
– сказала Ананд.
На боєприпаси витратили приблизно за 98 мільйонів канадських доларів (76,3 мільйона доларів) і незабаром їх мають доставити в Україну.
Міністерка додала, що завдяки військовій, економічній та гуманітарній допомозі Канада й надалі підтримуватиме Україну.
Як Канада підтримує Україну: останні новини
- 8 травня Київ відвідав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Політик побував в Ірпені та був шокований станом міста. Найбільше враження на нього справило те, що ворог атакував саме цивільні об'єкти.
- Після його візиту в Україну Канада оголосила про нову підтримку для нашої держави. Мовиться про додаткові 50 мільйонів канадських доларів (орієнтовно 41 мільйон американських доларів) до нещодавно наданої у вигляді артилерії, боєприпасів і легких броньованих машин цивільного виробництва.
- Окрім цього, уряд країни вирішив скасувати всі мита на українські товари на рік.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Представники обидвох країн домовилися посилити економічну ізоляцію Росії.
- Також Канада готова надати свої кораблі, щоб Україна відновила експорт зерна.
- Днями уряд країни заборонив в'їзд тисячам громадянам Росії, які раніше потрапили під санкції країни. У список потрапив і президент держави-агресорки Володимир Путін.
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