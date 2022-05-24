Очільник ОП подякував Канаді за зброю. "Ці подарунки полетять по російській армії та допоможуть викинути її з України", – наголосив Єрмак.

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Зазначимо, що Канада закупила ці артилерійські снаряди стандарту НАТО для України, щоб підтримати її у захисті від вторгнення Росії. Про це заявила міністерка оборони Аніта Ананд, пише CBC.

За її словами, 155-міліметрові снаряди відправлять не з військового арсеналу Канади, вони були придбані для безоплатної передачі України. Їх надішлють разом з новими гаубицями М-777, які Канада подарувала Україні.

Не можна допустити, щоб повномасштабне, незаконне вторгнення Путіна в Україну було успішним, і воно таким не буде,

– сказала Ананд.

На боєприпаси витратили приблизно за 98 мільйонів канадських доларів (76,3 мільйона доларів) і незабаром їх мають доставити в Україну.

Міністерка додала, що завдяки військовій, економічній та гуманітарній допомозі Канада й надалі підтримуватиме Україну.

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