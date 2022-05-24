Глава ОП поблагодарил Канаду за оружие. "Эти подарки полетят по российской армии и помогут выбросить ее из Украины", - подчеркнул Ермак.
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Канада закупила эти артиллерийские снаряды стандарта НАТО для Украины, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России. Об этом заявила министерша обороны Анита Ананд, пишет CBC .
По ее словам, 155-миллиметровые снаряды отправят не из военного арсенала Канады, они были приобретены для бесплатной передачи Украины. Их пришлют вместе с новыми гаубицами М-777 , которые Канада подарила Украине.
Нельзя допустить, чтобы полномасштабное, незаконное вторжение Путина в Украину было успешным, и оно таким не будет,
– сказала Ананд.
На боеприпасы потратили примерно 98 миллионов канадских долларов (76,3 миллиона долларов) и вскоре их должны доставить в Украину.
Министерша добавила, что благодаря военной, экономической и гуманитарной помощи Канада и дальше будет поддерживать Украину.
Как Канада поддерживает Украину: последние новости
- 8 мая Киев посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Политик побывал в Ирпене и был в шоке от состояния города. Наибольшее впечатление на него произвело то, что враг атаковал именно гражданские объекты.
- После его визита в Украину Канада объявила о новой поддержке нашего государства. Речь идет о дополнительных 50 миллионах канадских долларов (ориентировочно 41 миллион американских долларов) к недавно предоставленной в виде артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин гражданского производства.
- Кроме этого, правительство страны решило отменить все пошлины на украинские товары в год.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Представители обеих стран договорились усилить экономическую изоляцию России.
- Также Канада готова предоставить свои корабли , чтобы Украина возобновила экспорт зерна.
- На днях правительство страны запретило въезд тысячам граждан России, ранее попавших под санкции страны. В список попал и президент государства-агрессорки Владимир Путин.
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