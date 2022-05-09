Відповідну інформацію повідомили на сайті уряду Канади. Про це написали після візиту Джастіна Трюдо в Україну.

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Канада надасть Україні ще 41 мільйон доларів

Сьогодні (мовиться про 8 травня – 24 канал) прем'єр-міністр оголосив про додаткові заходи та інвестиції для продовження підтримки України. Зокрема надання додаткової військової допомоги в розмірі 50 мільйонів канадських доларів (орієнтовно 41 мільйон американських доларів – 24 канал) до нещодавно наданої у вигляді артилерії, боєприпасів і легких броньованих машин цивільного виробництва,

– мовиться у повідомленні.

Також прем'єр пояснив, яку саме зброю надаватимуть в межах цієї допомоги. Окрім того, запевнив, що на рік Канада анулює мито на український імпорт. Ба більше, анонсував нові санкції проти Росії, зокрема проти:

21 особи з Росії, зокрема олігархів та наближених до путінського режиму людей;

19 осіб у російському оборонному секторі та 5 організацій. Зокрема за те, що надавали непряму або пряму підтримку російським військовим.

Візит в Україну та позиція прем'єра Канади: коротко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Київ 8 травня. Політик побував також в Ірпені та був шокований тим, у якому стані наразі перебуває місто. Також на нього найбільше враження справило те, що ворог атакував саме цивільні об'єкти.

Згодом він побував на відновленні роботи посольства Канади в Києві. Та особисто брав участь у піднятті прапора з кленовим листом.

Після цього Джастін Трюдо зустрівся з Володимиром Зеленським та провів з ним перемовини. Зокрема зауважив, що Володимир Путін сильно прорахувався щодо того, наскільки потужно і рішуче український народ боронитиме свою землю.

Канадський прем'єр пояснив, що жодне брязкання Путіна зброєю не може завадити тому, щоб "Велика сімка" і всі цивілізовані країни стояли на боці України та проти вторгнення Росії. Натомість всі ті звірства, які були скоєні в Маріуполі, Бучі та інших містах, лише посилюють бажання країн забезпечити, щоб Путін програв цю війну.

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