Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін. Перед цим мита на українську продукцію скасувала Велика Британія.

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Канада на рік скасовує мита на українські товари

Кудін зауважив, що 8 травня відбулася ще одна перемога для України – Канада відкриває для неї свій ринок. За його словами, станом на сьогодні це найважливіше питання для стрімкого відновлення української економіки.

"Фактично – відкриття ринків G7 та ЄС – це перший пункт економічного плану відновлення, який запропонувала Юлія Свириденко та Міністерство економіки України. Щасливий бути частиною цих процесів в Україні. Тепер на черзі США та Японія!", – зауважив перший заступник міністра.

Перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко зазначила, що Канада скасовує усі мита на українські товари на 12 місяців, як і Велика Британія. Про це оголосив прем'єр країни Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів,

– додала Свириденко.

Напередодні зустрічі Трюдо та Зеленського, 7 травня, віцепрем'єрка обговорила з міністеркою міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці, які мають намір втілити.

"Загалом для нашого міністерства і посла в Канаді Юлії Ковалів – це амбітна робоча програма на цей рік", – підсумувала Свириденко.

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Британія також скасувала мита для України: коротко

Нещодавно Україна та Велика Британія скасували одна для одної ввізні мита та тарифні квоти. Країни підписали угоду, яка діятиме один рік. Її за бажанням можна продовжити.

Торік товарообіг між Україною та Британією зріс на 57%. Він становив 2,2 мільярда доларів.

Водночас експорт збільшився на 62% та становить 1 мільярд доларів.

Після підписання угоди український бізнес став мати більше можливостей експортувати свої товари з високою доданою вартістю.

Тепер вони стануть більш конкурентно спроможними на британському ринку.

Зокрема, мовиться про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо.

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