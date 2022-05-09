Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін. Перед цим мита на українську продукцію скасувала Велика Британія.
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Канада на рік скасовує мита на українські товари
Кудін зауважив, що 8 травня відбулася ще одна перемога для України – Канада відкриває для неї свій ринок. За його словами, станом на сьогодні це найважливіше питання для стрімкого відновлення української економіки.
"Фактично – відкриття ринків G7 та ЄС – це перший пункт економічного плану відновлення, який запропонувала Юлія Свириденко та Міністерство економіки України. Щасливий бути частиною цих процесів в Україні. Тепер на черзі США та Японія!", – зауважив перший заступник міністра.
Перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко зазначила, що Канада скасовує усі мита на українські товари на 12 місяців, як і Велика Британія. Про це оголосив прем'єр країни Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів,
– додала Свириденко.
Напередодні зустрічі Трюдо та Зеленського, 7 травня, віцепрем'єрка обговорила з міністеркою міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці, які мають намір втілити.
"Загалом для нашого міністерства і посла в Канаді Юлії Ковалів – це амбітна робоча програма на цей рік", – підсумувала Свириденко.
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Британія також скасувала мита для України: коротко
- Нещодавно Україна та Велика Британія скасували одна для одної ввізні мита та тарифні квоти. Країни підписали угоду, яка діятиме один рік. Її за бажанням можна продовжити.
- Торік товарообіг між Україною та Британією зріс на 57%. Він становив 2,2 мільярда доларів.
- Водночас експорт збільшився на 62% та становить 1 мільярд доларів.
- Після підписання угоди український бізнес став мати більше можливостей експортувати свої товари з високою доданою вартістю.
- Тепер вони стануть більш конкурентно спроможними на британському ринку.
- Зокрема, мовиться про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо.
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