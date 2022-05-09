Об этом рассказал первый замминистра экономики Денис Кудин. Перед этим пошлины на украинскую продукцию упразднила Великобритания.

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Канада на год отменяет пошлины на украинские товары

Кудин отметил, что 8 мая прошла еще одна победа для Украины – Канада открывает для нее свой рынок. По его словам, на сегодняшний день это важнейший вопрос для стремительного восстановления украинской экономики.

"Фактически – открытие рынков G7 и ЕС – это первый пункт экономического плана восстановления, который предложила Юлия Свириденко и Министерство экономики Украины. Счастлив быть частью этих процессов в Украине. Теперь на очереди США и Япония!", – заметил первый замминистра.

Первая вице-премьер Юлия Свириденко отметила, что Канада отменяет все пошлины на украинские товары на 12 месяцев, как и Великобритания. Об этом объявил премьер страны Джастин Трюдо после встречи с президентом Зеленским.

Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств привлекать украинскую экономику к собственным промышленным и торговым цепям,

– добавила Свириденко.

Накануне встречи Трюдо и Зеленского, 7 мая, вице-премьер обсудила с министром международной торговли Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества, которые намерены воплотить.

"В целом для нашего министерства и посла в Канаде Юлии Ковалев – это амбициозная рабочая программа на этот год", – подытожила Свириденко.

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Британия также упразднила пошлины для Украины: коротко

Недавно Украина и Великобритания отменили друг для друга ввозные пошлины и тарифные квоты. Страны подписали соглашение, которое будет действовать один год. Его по желанию можно продлить.

В прошлом году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос на 57%. Он составил 2,2 миллиарда долларов.

В то же время, экспорт увеличился на 62% и составляет 1 миллиард долларов.

После подписания соглашения украинский бизнес получил больше возможностей экспортировать свои товары с высокой добавленной стоимостью.

Теперь они станут более конкурентоспособными на британском рынке.

В частности, речь идет о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т.д.

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