Відповідну заяву Олаф Шольц озвучив 22 травня. Це трапилось після численних заяв країни про відмову надавати Україні зброю.

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Німеччина передасть Україні летальне озброєння

Ми запросили у німецької збройної промисловості повідомити, які матеріали вона може поставити найближчим часом. Україна зараз зробила вибірку із цього списку і ми надамо їй також гроші, необхідні для закупівлі,

– пояснив Олаф Шольц.

Додав також, що серед іншого – допомога включатиме:

протитанкову зброю;

засоби перехоплення;

боєприпаси;

а також те, що можна використати в артилерійському бою.

Шольц заявив про надання Україні зброї: дивіться відео

Зверніть увагу! Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Франція та Німеччина має не повністю проукраїнську позицію та часто підігрує Кремлю. Все через те, що ці країни бояться перемоги України у війні з Росією, адже це змінить світову систему безпеки Європи. Зокрема тому, що завжди після світової війни, систему безпеки диктують країни-переможці. І ними стануть Україна, США та Велика Британія. Натомість Франція та Німеччина втрачають свою комфортну роль, в якій вони сиділи десятиліттями.

Що відомо про допомогу Україні з Німеччини

Німеччина довгий час заявляла, що не постачатиме зброю в Україну. Хоч згодом країна і погодилась на поставки важкого озброєння нашій державі, та Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина все ще перебуває у незручній фазі щодо зброї для України.

Відомо, що Олаф Шольц пообіцяв поставити нам системи Gepard, хоч Україна їх і не просила. Проте Німеччина таки блокує поставлення танків Marder і Leopard, які нам потрібні для боротьби з Росією. Відомо, що обіцяні Німеччиною Gepard мають прибути в Україну влітку.

17 травня Денис Щмигаль заявив, що уряд Німеччини надасть 150 мільйонів євро для підтримки України. Відомо, що цими коштами покриють пріоритетні соціальні видатки, а також першочергові потреби для відновлення України.

19 травня Німеччина заявила, що виділить орієнтовно 1 мільярд євро для України зі свого бюджету. Зокрема мовиться про гранти, які виплачуватимуться з бюджету на 2022 рік без створення додаткової заборгованості. Гроші скерують на забезпечення дієздатності України, зруйнованої війною.

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