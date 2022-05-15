Про це заявив Дмитро Кулеба – український міністр закордонних справ. За його словами, помітне ухвалення незграбних рішень у німецькій державі.

До теми Німеччина стане незалежною від російських нафти та вугілля ще у 2022 році, – Шольц

Німеччина здатна на сміливі кроки, – Кулеба

Річ у тім, що ще кілька тижнів тому Олаф Шольц пообіцяв поставити системи Gepard, хоч Україна їх і не просила. Водночас Німеччина таки блокує поставлення танків Marder і Leopard, які українській державі дуже потрібні у протистоянні з російською армією.

Коли справа доходить до зброї, (німці – 24 канал) все ще перебувають у незручній фазі ухвалення незграбних рішень,

– вважає Кулеба.

Очільник українського МЗС пояснив, що сам ще хоче до кінця дізнатися, яке ставлення німецького уряду щодо питання зброї. Мовляв, Україна справді не просила Gepard, а федеральний уряд схвалив таке рішення, можливо, через власні інтереси – перш за все, з того, що їм самим не потрібно.

"Я не можу поскаржитися, що Німеччина не вміє зробити сміливих і необхідних кроків, тому що сама країна показала, що вона на це здатна. Німецька позиція кардинально змінилася. Канцлер відразу ж оголосив про зміну курсу в питанні постачання зброї", – додав Кулеба.

Він відзначив, що подібний розвиток подій виник після того, як Німеччина зіткнулась із відвертою брехнею та політичною зрадою від глави Кремля, який обіцяв не влаштовувати повномасштабний наступ на Україну.

Зауважте! Олаф Шольц заявив, що готовий приїхати у Київ, однак з однією умовою. Приїзд можливий тільки тоді, коли будуть "конкретні речі, які необхідно обговорити на місці".

Яку найголовнішу зброю Україна потребує від Німеччини

Як пригадав міністр закордонних справ України, Німеччина спочатку вагалася більше за інших, але зараз він бачить зовсім інший курс країни, зокрема і в питаннях санкцій, а не лише зброї.

"Я бачу сильну, навіть провідну роль Німеччини в нафтовому ембарго. Тож, якщо Німеччина захоче, вона зможе знайти та втілити рішення", – зазначив Кулеба.

Керівник українського МЗС наголосив на тому, що від Німеччини Україні насамперед потрібні ракетні системи та літаки.

Мовиться саме про західні штурмовики, адже радянські варіанти треба забути, оскільки "останні запаси радянської зброї скоро вичерпаються в тих країнах, які готові її нам (Україні – 24 канал) віддати".

Зброя для України у війні з Росією: останні заяви Кулеби

Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США. Після розмови з Ентоні Блінкеном, глава МЗС України заявив, що "буде ще більше зброї та допомоги".

Міністр закордонних справ України також нещодавно звертався до G7. Він сказав, що країні вкрай необхідні ракетні системи залпового вогню та авіація.

Кулеба казав, що Україні необхідно відкрити свої порти в Чорному морі, аби відновити експорт. Саме це стане можливим, вважає міністр, завдяки обговорюваному ленд-лізу, бо тоді з'явиться зброя, щоб вдарити по Чорноморському флоту та відкинути росіян з Херсонщини.

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