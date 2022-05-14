Шольц готовий приїхати до Києва

Олафа Шольца у Києві чекали ще на початку травня, втім, він не приїхав. Вже зараз заявив, що готовий прибути до України з візитом, але є умова.

Читайте також Німеччина стане незалежною від російських нафти та вугілля ще у 2022 році, – Шольц

Так, за його словами, їхати до Києва потрібно тоді, коли є питання, які необхідно обговорити на місці.

Політично відповідальна людина має їхати до Києва насамперед тоді, коли є конкретні речі, які необхідно обговорити на місці. Наша підтримка України залишається сильною у будь-якому разі,

– заявив канцлер.

Він, зокрема, привітав "роз'яснювальну бесіду" між президентами України та Німеччини Володимиром Зеленським і Франк-Вальтерером Штайнмаєром. Однак він заявив, що поїде в Україну, коли це, на його думку, буде необхідним.

Також він відзначив приїзд голови Бундестагу Бербель Бас й голови німецького МЗС Анналени Бербок.

Позиція Німеччини щодо війни в Україні: останні новини

Зверніть увагу – Німеччина заявила, що війна в Україні є початком кінця Путіна: дивіться відео