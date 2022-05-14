Шольц готов приехать в Киев
Олафа Шольца в Киеве ждали еще в начале мая, однако он не приехал. Уже сейчас заявил, что готов прибыть в Украину с визитом, но есть условие.
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Так, по его словам, ехать в Киев нужно тогда, когда есть вопросы, которые необходимо обсудить на месте.
Политически ответственный человек должен ехать в Киев прежде всего тогда, когда есть конкретные вещи, которые необходимо обсудить на месте. Наша поддержка Украины остается сильной в любом случае,
– заявил канцлер.
Он, в частности, поприветствовал "разъяснительную беседу" между президентами Украины и Германии Владимиром Зеленским и Франк-Вальтером Штайнмайером. Однако он заявил, что поедет в Украину, когда это, по его мнению, будет необходимо.
Также он отметил приезд главы Бундестага Бербель Бас и главы немецкого МИД Анналены Бербок.
Позиция Германии относительно войны в Украине: последние новости
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с России не будут снимать санкции, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной. В то же время "навязывание условий" со стороны Москвы уже не сработает.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок наконец признала свое бездействие в том, что происходит в Украине. Политик призвала поставлять тяжелое вооружение Вооруженным Силам Украины. Иначе – последствия будут трагичными.
- Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрейт назвал "абсурдной пропагандой" сравнение президента Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое накануне сделал глава МИД России Сергей Лавров.
- Также Германия ускоряет процесс отказа от российской нефти. Она хочет избавиться от зависимости от российского энергоресурса до конца лета.
- Страна уже отказалась платить за российский газ рублями. Такое решение не будет одобрено ни сейчас, ни в будущем. Кроме того, Германия приступила к строительству терминалов для сжиженного природного газа.
- Германия решила выслать из страны 30 человек российского посольства. Все потому, что они "ежедневно работали против свободы и единения общества". В Кремле назвали это "злостным актом немецкой политической машины".
- Интересно, что Берлин планирует увеличить социальную помощь для украинских беженцев, которые ищут убежище в Германии. Так, с июня наши граждане будут получать 450 евро в месяц. Такую же выплату получают немецкие безработные.
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