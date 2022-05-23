Соответствующее заявление Олаф Шольц озвучил 22 мая. Это произошло после многочисленных заявлений страны об отказе предоставлять Украине оружие.
Заметьте Оружие, экономика и продовольствие: на что пойдут 40 миллиардов долларов, выделенные Украине США
Германия передаст Украине летальное вооружение
Мы пригласили в немецкую вооруженную промышленность сообщить, какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка и мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки,
– объяснил Олаф Шольц.
Добавил также, что среди прочего помощь будет включать:
- противотанковое оружие;
- средства перехвата;
- боеприпасы;
- а также то, что можно использовать в артиллерийском бою.
Шольц заявил о предоставлении Украине оружия: смотрите видео
Что известно о помощи Украине из Германии
- Германия долгое время заявляла, что не будет поставлять оружие в Украину. Хотя впоследствии страна и согласилась на поставки тяжелого вооружения нашему государству, Дмитрий Кулеба заявил, что Германия все еще находится в неудобной фазе оружия для Украины .
- Известно, что Олаф Шольц пообещал поставить нам системы Gepard, хотя Украина их не просила. Однако Германия блокирует поставку танков Marder и Leopard, которые нам нужны для борьбы с Россией. Известно, что обещанные Германией Gepard должны прибыть в Украину летом .
- 17 мая Денис Щмигаль заявил, что правительство Германии выделит 150 миллионов евро для поддержки Украины. Известно, что эти средства покроют приоритетные социальные расходы, а также первоочередные потребности для восстановления Украины.
- 19 мая Германия заявила, что выделит ориентировочно 1 миллиард евро для Украины из своего бюджета. В частности, речь идет о грантах, которые будут выплачиваться из бюджета на 2022 год без создания дополнительной задолженности. Деньги будут направлены на обеспечение дееспособности Украины, разрушенной войной.