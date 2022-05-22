Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Германия и Франция снова подыгрывают Путину, – политолог

Он подчеркнул, что хорошо, что Байден "сломал" сопротивление в Вашингтоне .

"Ведь в начале российского вторжения он, как попугай, повторял за Путиным, чтобы Зеленский выполнял минские договоренности. Была большая борьба в американском политикуме, и победила точка зрения Блинкена и Остина, и президент США встал на эту позицию", - говорит публицист.

В то же время Европу, по мнению Пионтковского, сейчас некогда воспитывать, потому что нужно военно помогать Украине.

Я тоже думал, почему такое упорство Италии, Германии и Франции, и я понял – Франция и Германия отчаянно боятся победы Украины. Потому что это совершенно изменит всю мировую европейскую систему безопасности.

– объясняет Пионтковский.

Ведь, по его словам, всегда после мировой войны систему безопасности диктуют страна-победители. И ими станут Украина, США и Великобритания.

"И в этой новой системе Франция и Германия теряют свою комфортную роль , в которой они сидели десятилетиями", – добавил он.

Пионтковский говорит, что эти страны испытывают обязательства перед Кремлем:

"Франция еще обязана Сталину тем, что он ее включил в состав государств-победителей (после Второй мировой – 24 канал). С тех пор французская элита 70 лет играет роль такого "кремлевского троянского коня". А все их величие заключается в противостоянии США и заигрывании Кремля".

"А Германия имеет колоссальные экономические бонусы от привилегированных отношений с Кремлем".

Поэтому эти два государства после победы Украины станут ничем, они потеряют то, чем спекулируют. Франция всю жизнь спекулирует своей ролью посредником между Западом и Кремлем, а Германия просто выжимала деньги из дружбы с Россией. Они станут никому не нужны,

– подчеркнул эксперт.

Пионтковский добавил, что именно поэтому эти страны сейчас сражаются даже не за Кремль, а за себя. По его словам, это антиукраинский блок Путин – Шольц – Макрон .

Позиция Франции и Германии:

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому уступки по суверенитету. Все для того, чтобы добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией. Соответствующее предложение украинский лидер, конечно, отклонил.

В то же время в Германии заявили, что пока не могут позволить себе ввести полное эмбарго российского газа . Впоследствии Reuters сообщили , что в Германии и Италии якобы разрешили компаниям-импортерам газа открывать счета в рублях, чтобы покупать российский газ. Таким образом, они смогут обходить санкции ЕС.

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