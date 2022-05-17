Украинское правительство находится в постоянном контакте с коллегами из других стран и международными организациями. Ведется активная работа по сохранению стабильной экономической ситуации в Украине, защищающей цивилизованный мир от российских оккупантов.

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Помощь от Германии

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Германия предоставит Украине 150 миллионов евро. Соответствующее решение немецкий Кабмин уже принял на состоявшемся 17 мая заседании.

Также сообщается, что таким образом, размер финансовой помощи Украине от Германии увеличится до 300 миллионов евро. Сообщается, что все эти средства будут направлены на покрытие приоритетных социальных расходов, а также первоочередных потребностей для восстановления Украины.

Поддержка Украины: коротко о последних новостях

Соединенные Штаты Америки, кроме эмбарго на российскую нефть, предлагают странам "большой семерки" ввести пошлину на российские энергоносители. Это позволило бы сохранить дешевую российскую нефть на рынке, но уменьшить прибыль, которую получают кафиры. Средства, полученные в качестве пошлины, США предлагают направлять на восстановление Украины.

Украина хочет получать от мира не просто отдельные единицы оружия, а их органическое единство. Это бы значительно увеличило эффективность наших войск в борьбе с рашистами. Речь идет прежде всего о средствах контрбатарейной борьбы, машинах управления, БПЛА для наведения на цели, средствах ПВО/ПРО для прикрытия.

Российский МИД в лице Лаврова снова отметился громкими обвинениями Запада, мол, все сговорились против России и хотят ее уничтожить. Лавров попытался соврать, что Украина не является субъектной, придумал участие Лондона и Вашингтона в переговорах России и Украины. Также глава российского МИД обижен на Германию, которая не захотела быть муртадом оккупантов и встала на сторону Украины.

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