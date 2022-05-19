Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на встрече министров финансов G7 в Петерсберге (Германия).
К теме Зеленский поговорил с Шольцем об усилении санкций против России
Какая будет бюджетная поддержка Украины
В общей сложности Германия выделит около миллиарда евро для Украины из своего бюджета. Это будут гранты, выплачиваемые из бюджета на 2022 год без создания дополнительной задолженности. Средства будут направлены на обеспечение дееспособности Украины, разрушенной войной.
Линднер подчеркнул, что другие страны G7 тоже хотят принять участие в этом процессе. К примеру, США планируют мобилизовать 7,5 миллиарда долларов.
Немецкий Минфин сообщал, что на три месяца Украина попросила помощь в размере около 5 миллиардов евро в месяц. Однако после этого времени может потребоваться дополнительная поддержка.
К слову, 17 мая стало известно, что Германия выделит Украине 150 миллионов евро. Таким образом, размер финансовой помощи увеличится до 300 миллионов евро. Все эти средства будут сразу направлены на покрытие приоритетных социальных расходов, а также первоочередные потребности для восстановления Украины.
Позиция Германии по поводу войны в Украине: коротко
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с России не будут снимать санкции, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала свое бездействие в том, что происходит в Украине. Политик призывала поставлять тяжелое вооружение ВСУ, иначе – последствия будут трагичными.
- Также Германия ускоряет процесс отказа от российской нефти. Она хочет избавиться от зависимости от российского энергоресурса до конца лета. Страна раньше отказалась платить за российский газ рублями.
- Германия решила выслать из страны 30 человек российского посольства. Все потому, что они "ежедневно работали против свободы и единения общества". В Кремле назвали это "злостным актом немецкой политической машины".
- Интересно, что Берлин планирует увеличить социальную помощь и для украинских беженцев, ищущих убежище в Германии. Да, с июня наши граждане будут получать 450 евро в месяц. Такую же выплату получают немецкие безработные.
Видео к теме – новая помощь Украине от Британии и Австралии