Зеленский провел переговоры с Шольцом

Президент Украины назвал переговоры с канцлером продуктивными. Об этом Владимир Зеленский сообщил в твиттере.

Заметьте Германия прекратит импорт российской нефти, даже если не будет эмбарго, – Bloomberg

В разговоре украинский и немецкий лидеры затронули многие темы. В частности, обсудили:

  • ситуацию на фронте,
  • продолжение давления на Россию,
  • усиление санкций,
  • перспективы достижения мира,
  • членство Украины в ЕС.

Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие на пути Украины к полноправному членству в ЕС,
– отметил Зеленский.