Зеленский провел переговоры с Шольцом
Президент Украины назвал переговоры с канцлером продуктивными. Об этом Владимир Зеленский сообщил в твиттере.
Заметьте Германия прекратит импорт российской нефти, даже если не будет эмбарго, – Bloomberg
В разговоре украинский и немецкий лидеры затронули многие темы. В частности, обсудили:
- ситуацию на фронте,
- продолжение давления на Россию,
- усиление санкций,
- перспективы достижения мира,
- членство Украины в ЕС.
Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие на пути Украины к полноправному членству в ЕС,
– отметил Зеленский.