Зеленский провел переговоры с Шольцом

Президент Украины назвал переговоры с канцлером продуктивными. Об этом Владимир Зеленский сообщил в твиттере.

Заметьте Германия прекратит импорт российской нефти, даже если не будет эмбарго, – Bloomberg

В разговоре украинский и немецкий лидеры затронули многие темы. В частности, обсудили:

ситуацию на фронте,

продолжение давления на Россию,

усиление санкций,

перспективы достижения мира,

членство Украины в ЕС.

Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие на пути Украины к полноправному членству в ЕС,

– отметил Зеленский.