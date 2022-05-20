Про це міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила очільнику Міноборони України Олексію Резнікову.

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Gepard – ефективна зброя, як має значний стримувальний ефект, зокрема вона підходить для захисту критичної інфраструктури. Першу партію відправляють всередині літа з повністю навченими екіпажами. Решту машин поставлять впродовж літа.

У своєму твітері Олексій Резніков написав, що подробиці повідомить найближчим часом. Також він подякував очільниці Міноборони Німеччини за підтримку.

Сьогодні відбулася дуже продуктивна зустріч з Федеральною міністеркою оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Ми обговорили початок нового важливого проєкт, який посилить можливості Української армії. Подробиці будуть найближчим часом. Дякуємо Крістін за відданість і підтримку!,

– написав Резніков у твітері.

Ситуація з озброєнням в Україні

В ефірі 24 каналу радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов розповів, що потреба у зброї залишається. Але ситуація вже не критична.

За його словами, процес надання зброї Україні вже запущений і працює на повну. Розвідки провідних країн та українські аналітики вважають, що Україна накопичить потрібний військовий, збройний та людський потенціал через місяць.

Натомість є певна проблема зі зброєю, яку хоче надати нам Велика Британія – не всі країни хочуть її пропускати.

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9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Завдяки цьому США зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою.

19 травня Сенат Конгресу США схвалив рішення про виділення Україні 40 мільярдів доларів військової допомоги.

Також ЗМІ повідомили, що Байден підпише указ про надання Україні надання додаткових 100 мільйонів доларів для України. У надзвичайній ситуації він дозволить йому передавати Україні зброю, яка є в надлишку у США, без попереднього схвалення Конгресом.

Ще 23 квітня Джонсон та Зеленський домовилися про надання Україні важкого озброєння. Загалом британський уряд прийняв рішення надати Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. Це вдвічі перевищує попередні обіцянки Бориса Джонсона.

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