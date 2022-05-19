Про те, що указ можуть підписати вже найближчим часом, повідомили одразу два джерела в адміністрації президента США. Це буде одним з останніх траншів США, який дозволить Україні ефективно протистояти російській агресії.
До теми Швидкість передачі Україні зброї вже є безпрецедентною: з ленд-лізом буде ще швидше, – Квін
Байден зможе передавати надлишкову зброю без схвалення Конгресу
Цей указ дозволить Байдену передавати зброю, яка є в надлишку у США, без попереднього схвалення Конгресом. Мовиться лише про надзвичайні ситуації.
США вже відправили в Україну 184 тисячі артилерійських снарядів для гаубиць, також надіслали 14 контрартилерійських радарів. Додаткова кількість снарядів та 2 радари входять в пакет, який можуть затвердити вже 19 травня.
США надає зброю з безпрецедентною швидкістю
Зазначимо, у Вашингтоні запевнили, що надають Україні зброю з максимальною швидкістю. Процес значно пришвидшить ленд-ліз, закон про який президент Байден підписав 9 травня.
За словами тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, американський та український президент перебувають на постійному зв'язку. Отож у Вашингтоні знають, яка саме допомога потрібна Україні.
Важливо Про ядерну загрозу, ленд-ліз і безмежну любов до України: фінальне інтерв'ю Крістіни Квін
Позиція США щодо війни Росії в Україні: коротко про останні новини
- Росія заблокувала для українців можливість експортувати зерно, перекривши порти на Півдні. У Держдепі кажуть, що світ має домогтись від Росії створення коридорів для України.
- Також міністерка фінансів Джанет Еллен підтвердила, що США малоймовірно дозволять Росії продовжувати виплачувати борги в іноземній валюті. Еллен каже, що інвестори вже звикли до того, що росіян вже виключили зі світової фінансової системи.
- Попри велику підтримку України, в США наголошують: американських військ на українській території не буде.
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