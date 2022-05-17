Ми поговорили із Крістіною Квін у межах проєкту "Інтерв'ю24" перед завершенням її місії в Україні.

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Крістіна Квін розповіла нам, чого очікувати від ленд-лізу, чи наважиться Путін на ядерну війну, за яких умов можливе скасування санкцій проти Росії, як США можуть допомогти із евакуацією захисників із "Азовсталі" та чого очікувати від Бріджит Брінк, яку невдовзі призначать послом США в Україні.

Фінальне інтерв'ю з Крістіною Квін: дивіться відео

Я знову у себе вдома, – про повернення у Київ

Я надзвичайно рада знову вас бачити, втішена, що ви повернулися назад в Україну, до Києва. З часу нашої останньої бесіди минуло майже два місяці. Коли ми з вами прощалися, то побажали один одному наступного разу зустрітися уже в Україні. Так і сталося, посольство США повертається в Україну. Розкажіть про ці 2 місяці вашого перебування у Польщі, чим ви займалися і чому вирішили уже приїхати в Україну? Це сигнал про те, що стало більш безпечно?

Звісно. Перш за все хочу наголосити, що я у захваті від того, що повернулася назад до Києва. То був чудовий тиждень, я знову в себе вдома, як ви можете бачити. За цей час я зустрічалася зі своїми друзями і знайомими, для того, щоб зрозуміти, що у вас тут за цей час відбулося.



Крістіна Квін повернулася до Києва / Фото посольства США

Направду, я дуже рада, що повернулася. Упродовж двох місяців своєї відсутності посольство було зовсім поруч, біля кордону, у польському Жешуві. І звідти ми робили усе, що в наших силах, щоб допомогти Україні.

Жешув став справжнім хабом для гуманітарної та військової допомоги для України, і ми, звичайно, максимально намагалися сприяти цьому.

Також ми постійно проводили зустрічі з американськими високопосадовцями, які хотіли допомогти Україні. У Польщі ми не лише комунікували із польською владою, але і спостерігали за тими операціями, які відбуваються поблизу кордону. Зокрема, мова йде про 82-гу повітряно-десантну дивізію армії США, яка базується поруч із Жешувом.

Ми дуже багато комунікували, передусім із американськими постачальниками, щоб переконатися, що процес передачі Україні допомоги відбувається максимально швидко та ефективно. Також я постійно підтримувала зв'язок із нашими українськими партнерами, через ZOOM та інші засоби комунікації, щоб максимально бути в курсі усіх тих подій, що відбуваються, і постійно повідомляла своїх колег у Вашингтоні про нагальні потреби України.

Зараз, коли ми повернулися, ми проводимо зустрічі з українськими партнерами. Лише за минулий тиждень я зустрілася, мабуть, з трьома десятками українських посадовців. Тиждень був ще той, але дуже інформативний для мене в плані того, що відбувається в Україні. І це надзвичайно потрібно для того, щоб Вашингтон чітко розумів порядок денний.

Наприклад, що є пріоритетом номер один, що саме потрібно вже, що потребує українська сторона, і я могла це все чітко передати. Отож, це були головні напрямки моєї роботи за останні кілька місяців.



Крістіна Квін проводить зустрічі у Києві, зокрема з ключовими керівниками / Фото посольства США

Стосовно вашого питання, чи став Київ більш безпечним місцем. Без сумніву, адже росіян відігнали від Києва, і поблизу їх не спостерігається. Звісно, що стало безпечніше.

Але ракетні атаки продовжуються, я, як і решта українців, поставила собі додаток, який сповіщає про повітряну тривогу, ми завжди дотримуємося усіх заходів безпеки, і як тільки звучить сигнал повітряної тривоги, ми одразу ж йдемо у сховище.

Отож, ми дотримуємося усіх необхідних заходів безпеки, особливо що стосується повітряної тривоги, і це все дає нам змогу почуватися і працювати в безпеці.

Чи можливе послаблення санкції щодо Росії

Сподіваюся, все буде добре. Зараз весь світ тисне на Росію санкціями, США – особливо. Але Путіну поки все одно, і він далі "гробить" економіку Росії і думає, що скоро країни самі почнуть скасовувати обмеження через невигоду. Як вважаєте, за яких умов і коли країни можуть послабити чи скасувати санкції проти Росії? І чи можливо це ще за кривавого режиму Путіна?

По перше, ми вважаємо, що санкції таки мали вплив на Росію. Щоправда, вони не змогли зупинити криваві плани Путіна, але ми переконані, що вони таки мають вплив.

Санкції працюють, і їхній вплив не є одномоментним. Потрібен час для того, щоб влада Росії їх відчула.

Ми постійно накладаємо нові санкції, останній пакет був минулого тижня, і ефект від цих санкцій буде лише зростати і буде все більш і більш відчутним. І якщо вони ще не спинили Путіна станом на зараз, то ми впевнені, що вони принаймні його добряче стримують. І в кінці кінців ми таки сподіваємося, що вони змусять його прийняти рішення забрати свої війська з України і припинити агресію – з огляду на той вплив, який санкції чинять на економіку Росії.

Стосовно зняття санкцій – нема мови, що якісь обмеження можуть бути зняті з Росії, і лише від поведінки Путіна залежить, чи знімуть з нього санкції. І цього не буде, якщо російські війська продовжать залишатися в Україні. Цього не буде, якщо агресія продовжиться.

І, якщо чесно, я переконана, що все залежить від майбутніх переговорів, але зараз мови про якесь зняття санкцій взагалі нема, хіба що накладення нових обмежень. Ми поглиблено співпрацюємо з нашими партнерами з ЄС та іншими країнами світу, для того, щоб санкції не були лише нашими, а вони були дійсно глобальними, і ми будемо продовжувати це робити.

Чи бачать США загрозу застосування ядерної зброї Путіним

Нещодавно голова комітету з міжнародних відносин Сенату США заявив, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї через військові успіхи України. Чи розглядають США такий варіант розвитку подій? І чи можливо зупинити Путіна у такому жахливому рішенні?

Президент Байден неодноразово наголошував – застосування хімічної або ядерної зброї буде мати дуже і дуже серйозні наслідки для Росії і особливо для президента Путіна. Ми сподіваємось, що Росія не наважиться на цей крок.

На даному етапі ми не спостерігаємо жодних ознак, що Росія готова до застосування цієї зброї. І сподіваємося, що так буде і надалі.

У Конгрес США внесли резолюцію про використання американської армії в Україні. Якщо таку резолюцію схвалять, то США відправлять в Україну свою армію тоді, коли Росія використає хімічну, біологічну або ядерну зброю. Як ви вважаєте чи підтримає конгрес резолюцію? І чи стане вона "червоною лінією" для Путіна?

Загалом я не можу давати якісь коментарі стосовно внутрішніх дискусій у конгресі, це проєкт і ми будемо бачити, як його сприймуть конгресмени. Але президент Байден зазначав, що американських військ в Україні не буде, і це є нашою теперішньою позицією.

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Поставки за лічені дні: що змінить ленд-ліз

США схвалили надання Україні ленд-лізу, це дуже важливий крок. Журналісти щодня спілкуються з нашими військовими на Донбасі та в інших гарячих точках, і вони щиро радіють цій новині. Можете детальніше розповісти, що передбачає ленд-ліз, на яку зброю слід нам чекати? Що зміниться загалом для України?

Ленд-ліз дає більше можливостей для президента Байдена в плані військової допомоги для України.

Вся справа в простоті. Зазвичай процес передачі зброї іншій країні – дуже складний і довгий. А з допомогою ленд-лізу усе пришвидшується і спрощується в рази.

Я хотіла б додати, що зараз конгрес США розглядає план допомоги для України розміром у 40 мільярдів доларів, і половина цієї допомоги стосуватиметься саме безпекових питань. Отож президент Байден матиме не лише можливості для швидкого надання допомоги Україні, але і більше ресурсів, а це – дуже важливо.



США активно працюють над постачанням озброєння Україні / Фото посольства США

Стосовно того, чого саме очікувати. Щодня ми в телефонному режимі проводимо консультації на найвищому рівні з нашими українськими колегами для того, щоб надати їм саме те, що необхідно. Деталей цих перемовин я вам повідомити не можу, але скажу, що міністри оборони наших країн регулярно проводять такі бесіди, так само як і ваш головнокомандувач Залужний з нашим начальником штабу. Наші президенти регулярно зв’язуються, так само як і радники з безпеки, тобто мова йде про опрацювання найбільш нагальних потреб України стосовно оборони, і ми одразу прив’язуємо ці запити до наявних у нас запасів військового обладнання.

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Скільки часу вам знадобиться для того, щоб передати зброю? Мова йде про місяці, тижні чи дні? Скільки часу вам потрібно?

З ленд-лізом все буде набагато швидше. Адже швидкість, з якою ми вже надали Україні зброю, є безпрецедентною, порівняно з минулим. Ми усвідомлюємо критичність усією ситуації і намагаємось надати зброю так швидко, як це можливо, щоб вона якомога швидше потрапила до рук українських захисників.

Наприклад, якщо говорити про нещодавні кроки, а це надання гаубиць, то це було зроблено дуже швидко. Буквально за якісь лічені дні, чи приблизно за тиждень. Процес був дуже швидким. І ми сподіваємося, що такі темпи збережуться і надалі, процес триватиме.

Тренування бійців ЗСУ з гаубицями М777: дивіться відео

Ми неодноразово закликали Росію випустити поранених, – про "Азовсталь"

Кожен наш ранок розпочинається з новин із "Азовсталі". Полк захисників Маріуполя героїчно тримає оборону, декілька сотень хлопців стримують справжню орду. Вони щодня звертаються із закликом до світу допомогти евакуювати поранених солдатів, які помирають у страшних муках. Чи можуть США допомогти з евакуацією військових з "Азовсталі" і чи відбувалися у вас, можливо, розмови стосовно цього?

Як я зазначала раніше, у нас немає наземних сил в Україні, відповідно, ми, американці, не можемо просто зайти на "Азовсталь" і евакуювати ваших воїнів. Я так розумію, що зараз відбувають певні перемовини стосовно евакуації. Ми неодноразово закликали Росію випустити поранених, а також тих, хто їм допомагає, мова про військових медиків.

Поранені захисники Маріуполя перебувають на "Азовсталі" / Фото військових

Тобто якщо можуть бути застосовані умови Женевської конвенції, то вони просто повинні бути застосовані. Але Росія неодноразово нехтувала усіма правилами ведення війни, особливо Женевської конвенції. Ми закликали Росію цього не робити, але вона постійно чинить навпаки, йде в протилежному напрямку, і всі її дії стосовно цього питання чітко підпадають під визначення військових злочинів.

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Ми розуміємо, що фінал цієї війни визначить поле бою. Україна масово мобілізує військових, а також ми чекаємо на допомогу від партнерів – на зброю. Однак чи можливий варіант якоїсь миротворчої місії в Україні? Чи розглядали США такий сценарій? І як, з вашої точки зору, це відбудеться – чи буде це процес переговорів чи силовий сценарій? І чому?

З нашої точки зору, якщо говорити про перемогу, то саме питання перемоги повинна визначати саме Україна – ми не повинні диктувати українцям, що саме вони повинні робити, і як вийти з цієї ситуації. Чи пропонувати якісь інші сценарії розвитку подій. Лише в руках українців та влади України є можливість обрати саме той варіант розвитку подій, який їм підійде. І в цьому ми будемо їх підтримувати. Саме ту розв’язку, яку обере Україна, підтримають США.

Я не хочу давати власних прогнозів на те, як воно все має закінчитися, це все в руках українців. До сьогоднішнього дня ми не брали участі у жодних перемовинах. Звісно, що ми підтримуємо Україну в тому плані, що ми хочемо допомогти у будь-який доступний спосіб досягти кінця війни. Але того кінця, який буде прийнятний для українського народу. І ми будемо підтримувати українців і надалі, проте участі в переговорах брати не будемо.

США будуть допомагати відбудовувати Україну

Після перемоги України над Росією нам потрібно буде відбудовувати міста. На це піде багато часу та ресурсів. Тисячі українців залишаються без домівок. Чи допомагатимуть США у відбудові України? Як це відбуватиметься?

Звичайно, що Сполучені Штати будуть допомагати відбудовувати Україну. І в цьому прагненні ми не одні, багато країн світу готові допомогти Україні здолати наслідки цієї жахливої катастрофи, яку спровокувала Росія, і ми будемо шукати шляхи, як саме це зробити.

Мова йде не лише про гроші, а і про ноу-хау, технології і, звичайно, американські компанії допоможуть це зробити.

Що ж до термінів, то я вважаю, що відбудова почнеться, як тільки бойові дії підуть на спад. Адже надзвичайно важливою є відбудова України, і відбудова швидка.

Я переконана, що з усього цього жахіття Україна вийде кращою країною, сильнішою, ніж була до того. Такою, яка буде готова до європейської інтеграції та відповідатиме усім стандартам західного світу.

Українські міста до та після російського вторгнення / Колажі 24 каналу

Я завжди любила Україну та українців

Ви працювали в Україні у найскладніші 3 роки. Якби вас запитали через багато років – як це було? Що б ви відповіли про Україну та українців загалом? Що для вас за ці 3 роки було найскладнішим? І що вас здивувало найбільше?

Перш за все мушу сказати, що я цього не забуду ніколи.

Насправді я тут вже три роки, якраз цього місяця виповнюється, і я ніколи їх не забуду. І я сумніваюся, що ще буду мати в кар'єрі більш значимі і важливіші справи, як тут.

Всю цю роботу ми проробили разом з моєю фантастичною командою, і вона є дуже важливою. Я завжди любила Україну та українців, і моє захоплення ними постійно зростало по експоненті, особливо в останні три місяці. Мова про дух українців, їхній опір, винахідливість, стійкість, надзвичайну витривалість, якщо ми кажемо саме про ці трагічні події, які відбуваються тут з вини Росії. Я впевнена, що Україна вийде з цієї ситуації лише сильнішою, об’єднаною, і готовою до будь-яких майбутніх викликів. Я не можу дочекатися, коли вже ця війна закінчиться, і не можу дочекатися, як з цим всім впорається Україна. Впевнена, що це буде на відмінно, Україна повинна розквітнути.

Адже за вами стоїть цілий світ, і всі зичать вам лише найкращого. І хочуть, щоб ви інтегрувалися із Заходом і з Європою, і змогли нарешті стати мирною і процвітаючою країною.

Чи є у вас плани надалі? Якою роботою тепер будете займатися?

Як ви вже напевне знаєте, минулого тижня відбулися слухання стосовно призначення нового посла в Україні. Якщо сенат затвердить її кандидатуру, нова посол буде тут доволі швидко, і я, відповідно, залишу цю посаду. Я повернуся до Вашингтона, а далі подивимось.



Крістіна Квін працювала в Україні 3 роки / Фото посольства США

Невдовзі послом США в Україні стане Бріджит Брінк. Яку б пораду ви їй дали? І що загалом можете сказати про Бріджит?

Я знайома з пані послом Брінк упродовж 15 років, ми разом працювали у Білому Домі. Вона просто чудова людина і чудовий посол, з величезним досвідом, зокрема тим, що стосується України. Вона повністю підготовлена, і з першого дня буде ефективно виконувати свою роботу на всі 100%. Звісно, що я готова надати їй усі свої поради, але я впевнена, що вона прекрасно владнає роботу, і українці будуть з нею відмінно співпрацювати.



Бріджит Брінк / Фото посольства США

Щиро вдячна за розмову і за ці три роки, які ви були з нами. Для мене було великою честю говорити з вами. Сподіваюся, що в майбутньому в нас ще буде така можливість. Бажаю вам всього найкращого, мала за честь з вами спілкуватися.

Дякую, надзвичайно приємно було з вами знову поспілкуватися, сподіваюся, що найближчим часом ми знову це повторимо.

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