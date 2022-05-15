Цивільні та військові в Маріуполі щодня вмирають з голоду та від отриманих поранень. У супроводі гімну Росії людей щоденно змушують працювати – розбирати завали та збирати вже трупи містян. За два місяці російські окупанти вбили більше 20 тисяч мирних жителів. І кількість загиблих зростає з кожним днем.

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Проте Маріуполь й досі не підкорився путінському режиму. На незламній фортеці "Азовсталь" донині тривають запеклі бої. Захисники міста не збираються здаватися, однак скільки ще часу вони зможуть тримати оборону?

На підконтрольній українській владі території ми зустрілися з Вадимом Бойченком, мером Маріуполя. У рамках проєкту "Інтерв'ю 24" поговорили з ним про окупаційну владу, місцевих колаборантів, депортацію цивільних до Росії, злочини військових ворога та героїв-захисників міста.

Інтерв’ю з Вадимом Бойченком у відеоформаті

Місцеві колаборанти – з фракції ОПЗЖ

Близькі захисників "Азовсталі" кажуть, що низка цивільних співпрацює з російськими окупантами. Про це їм розказують бійці. Вам відомо про такі випадки? Чи багато у місті колаборантів?

На початку війни ми не розуміли, чому у місті так швидко були зруйновані всі критично важливі об’єкти інфраструктури. У Маріуполі немає світла, води і зв’язку.

Сьогодні ж вже ясно, що це (дії російських окупантів – 24 канал) корегували колаборанти під назвою "місцева фракція "ОПЗЖ". У 2020 році її очільником став Костянтин Іващенко. Зараз він – самопроголошений керівник в місті. Секретарем же цієї "керівної організації" проголосили Євгена Хармишева.



Вадим Бойченко каже, що росіяни нікого не пускають і не випускають з Маріуполя / Фото Getty Images

Сьогодні вони керують містом. Вони ж корегували вогонь, вбивали місцеве населення, руйнували критично важливі об’єкти інфраструктури. Ми вже розуміємо, що вони корегували вогонь і безпосередньо по військових. Всім цим покидькам вже оголосили підозри. Всі вони – держзрадники. Ми їх дуже чекаємо тут, щоб вони дізналися насамперед про міцність кари нашого закону України.

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Окупанти депортували в Росію 40 тисяч українців з Маріуполя

Скільки українців з початку повномасштабної війни депортували з Маріуполя до Росії? До яких регіонів? Що вони там роблять?

Нам вдалося верифікувати списки з реєстром громади, поки вони ще були відкритими. Ми визначили, що майже 40 тисяч місцевого населення депортували до Росії або так званої "ДНР". Якщо казати про Росію, то людей вивозять на край мапи Росії – до Сибіру або дуже далекого Сходу. Туди, де не хочуть працювати місцеві росіяни.

Вони відправляють українців на ті території, які вже не заповнити російськими професійними фахівцями. Тому наших хлопців та дівчат відправляють туди. На жаль, так вони використовують українців.



Росіяни вивозять маріупольців до Сибіру або на дуже далекий Схід / Фото Getty Images

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Тіла маріупольців спалюють і вивозять геть

В одному з інтерв’ю ви сказали, що росіяни вже не ховають тіла загиблих у братських могилах, а відправляють їх до стаціонарних крематоріїв. Чи змінилася ситуація та чи є в родичів загиблих шанс отримати тіла близьких?

Немає такої змоги – місто окуповане, місто зачинене. Вони нікого не пускають до Маріуполя, нікого не випускають з нього. Місто зачинене вже місяць. Вони весь цей час використовують виключно для того, щоб сховати злочини, які самі ж створили у місті. Вони збирають тіла загиблих та ховають у братських могилах.

Зараз вже вони не збирають їх докупи – в один рів. Спочатку вони так робили, а зараз вже копають такі копанки, де розкладають вбитих людей. Вони хочуть сформувати виключно отаку мальовничу картину, ховати більш цивілізовано.

Проте насамперед росіяни зробили це лихо. Вбили більше 20 тисяч населення. Кількість могил, на жаль, зростає. Тобто вони розбирають завали, бачать тіла і ховають – використовують всі можливі засоби, які сьогодні є. Зокрема спалюють і вивозять. Так, і зараз це роблять.



Зараз росіяни копають такі копанки, де розкладають вбитих людей / Фото Getty Images

Усі світові лідери мають об'єднатися, аби врятувати захисників Маріуполя

За вашими словами, "екстракшн" – це єдина можливість вивезти живими захисників "Азовсталі". Для цієї процедури в переговорний процес має втрутитися ще одна країна. Хто буде третьою стороною?

Мені складно казати, хто буде третьою стороною. Я вважаю, що будь-яка сторона, яка має бажання і сили спілкуватися з Путіним, повинна долучитися до цієї місії. Для нас дуже важливо, щоб це відбулося. Знаю, що були до цього і Туреччина, і Франція.

Хто ще долучиться? Байдуже. Нехай всі долучаються, нехай всі світові лідери об’єднуються навколо. Важливо, щоб героїчні захисники Маріуполя, які вже багато часу тримають цю фортецю, увійшли в історію не як герої, які загинули, а як герої, які захистили та продовжували захищати нашу Україну. Я та всі так хочуть цього.



Вадим Бойченко закликає світ врятувати захисників Маріуполя / Фото Getty Images

Президент України намагається зробити все можливе. Володимир Зеленський безпосередньо займається цією справою, щоб хлопці повернулися додому живими.

"Екстракшн" – це тактична процедура або прийом, який полягає у швидкому вивезенні військових або цивільних з ворожої території у безпечне місце. Зазвичай таку тактику застосовують, коли весь особовий склад може загинути.

Підписати петицію із закликом врятувати усіх бійців, які перебувають на території "Азовсталі", можна тут. Звернення адресоване ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу.

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