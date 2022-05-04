Владивосток – місто на Далекому Сході Росії, де середньорічна температура повітря в місті +4,2° за Цельсієм. Українців примусово депортували за 9,6 тисячі кілометрів від рідної домівки.

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Місцерозташування депортованих маріупольців

За словами радника міського голови Маріуполя Пера Андрющенка, людей відвезли у колишнє селище Врангель, яке сьогодні є віддаленим мікрорайоном міста Находка. Маріупольці живуть в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком.

Забезпечення їжею та речима

За його словами, людям не видають ніяких грошей, тому можливості вийти на зв'язок, аби зателефонувати рідним чи знайомим – немає. Їх не забезпечують необхідними речима (одяг, ліки, засоби гігієни), щоправда, годують триразово. Андрющенко зауважив: "про якість їжі мова не йде". Тому можна зрозуміти, що годують людей неякісно.

Документи

Схоже на те, що в українців під час "евакуації" забрали всі документи та пообіцяли виробити нові. На сьогодні ще жоден маріуполець ї не отримав, оскільки "триває процедура оформлення".

"Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка", – розповів радним маріупольського міського голови.

Працевлаштування

Українців вивезли на край Росії та ще й влаштовують на низькооплачувані роботи, що свідчить про експлуатацію робочої сили. За словами Андрющенка, люди мають можливості обрати роботу лише із запропонованих їм вакансій. Він зазначив, що мова йде про "низькокваліфікований і низькооплачуваний труд".

"Формально росіяни кажуть про можливість потім у будь-який час відмовитись від статусу "укриття від війни", але довіри цьому немає", – підкреслив Андрющенко.

Радним міського голови Маріуполя висловив своє невдоволення з приводу того, що мешканців теплого Приазов'я вивезли за 9,6 тисячі кілометрів від рідного міста на край світу, де найтепліший місяць серпень з температурою +21. Він не розуміє причин таких нелюдяних дій.

Що відомо про депортацію українців на територію Росії:

Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем заявив, що Росія незаконно вивезла 500 тисяч українців. Самі пропагндисти хизуються ж, що "врятували від війни" близько 1 мільйона громадян України.

У селищі Велика Олександрівка Херсонської області, росіяни примусово виселяють усіх мешканців. У випадку не виконання злочинного наказу окупантів, мирне населення погрожують примусово евакуювати. Ймовірно, мова йде про незаконну депортацію на територію Росії.

Окупанти, під виглядом набору волонтерських груп, намагаються депортувати мешканців Маріуполя. Країна-агресорка розгорнула нову інформаційну спецоперацію, направлену на просування добровільного виїзду на Далекий Схід Росії.

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