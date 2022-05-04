Владивосток – місто на Далекому Сході Росії, де середньорічна температура повітря в місті +4,2° за Цельсієм. Українців примусово депортували за 9,6 тисячі кілометрів від рідної домівки.
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Місцерозташування депортованих маріупольців
За словами радника міського голови Маріуполя Пера Андрющенка, людей відвезли у колишнє селище Врангель, яке сьогодні є віддаленим мікрорайоном міста Находка. Маріупольці живуть в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком.
Забезпечення їжею та речима
За його словами, людям не видають ніяких грошей, тому можливості вийти на зв'язок, аби зателефонувати рідним чи знайомим – немає. Їх не забезпечують необхідними речима (одяг, ліки, засоби гігієни), щоправда, годують триразово. Андрющенко зауважив: "про якість їжі мова не йде". Тому можна зрозуміти, що годують людей неякісно.
Документи
Схоже на те, що в українців під час "евакуації" забрали всі документи та пообіцяли виробити нові. На сьогодні ще жоден маріуполець ї не отримав, оскільки "триває процедура оформлення".
"Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка", – розповів радним маріупольського міського голови.
Працевлаштування
Українців вивезли на край Росії та ще й влаштовують на низькооплачувані роботи, що свідчить про експлуатацію робочої сили. За словами Андрющенка, люди мають можливості обрати роботу лише із запропонованих їм вакансій. Він зазначив, що мова йде про "низькокваліфікований і низькооплачуваний труд".
"Формально росіяни кажуть про можливість потім у будь-який час відмовитись від статусу "укриття від війни", але довіри цьому немає", – підкреслив Андрющенко.
Радним міського голови Маріуполя висловив своє невдоволення з приводу того, що мешканців теплого Приазов'я вивезли за 9,6 тисячі кілометрів від рідного міста на край світу, де найтепліший місяць серпень з температурою +21. Він не розуміє причин таких нелюдяних дій.
Що відомо про депортацію українців на територію Росії:
- Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем заявив, що Росія незаконно вивезла 500 тисяч українців. Самі пропагндисти хизуються ж, що "врятували від війни" близько 1 мільйона громадян України.
- У селищі Велика Олександрівка Херсонської області, росіяни примусово виселяють усіх мешканців. У випадку не виконання злочинного наказу окупантів, мирне населення погрожують примусово евакуювати. Ймовірно, мова йде про незаконну депортацію на територію Росії.
- Окупанти, під виглядом набору волонтерських груп, намагаються депортувати мешканців Маріуполя. Країна-агресорка розгорнула нову інформаційну спецоперацію, направлену на просування добровільного виїзду на Далекий Схід Росії.
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