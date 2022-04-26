Уповноважена Верховної Ради України з прав людини написала про це у своєму телеграм-каналі та нагадала про права людини на вибір місця проживання.

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За словами Денісової, на Херсонщині у селищі міського типу Велика Олександрівка росіяни примусово виселяють усіх мешканців. У випадку не виконання злочинного наказу окупантів, до мирного населення буде застосована примусова евакуація. Ймовірно вона буде здійснюватись на територію Росії.

Людмила Денісова нагадала, що виселяючи громадян України зі своїх помешкань, Росія порушує норми міжнародного права. А саме, згідно з цими нормами, право на житло – це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян.

Право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання передбачено статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини рф в Україні,

– написала Денісова.

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