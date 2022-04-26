Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека написала об этом в своем телеграмм-канале и напомнила о правах человека на выбор места жительства.

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По словам Денисовой, в Херсонской области в поселке городского типа Большая Александровка россияне принудительно выселяют всех жителей. В случае не исполнения преступного приказа оккупантов, к мирному населению будет применена принудительная эвакуация. Вероятно, она будет осуществляться на территорию России.

Людмила Денисова напомнила, что выселяя граждан Украины из своих жилищ, Россия нарушает нормы международного права. А именно, согласно этим нормам, право на жилье – одно из важнейших социально-экономических прав граждан.

Право на жилье должно реализовываться при условии свободного выбора человеком места жительства предусмотрено статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине,

– написала Денисова.

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