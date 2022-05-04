Владивосток – город на Дальнем Востоке России, где среднегодовая температура воздуха в городе +4,2° по Цельсию. Украинцев принудительно депортировали в 9,6 тысячи километрах от родительского дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Гутерреша помочь остановить депортацию украинцев в Россию

Месторасположение депортированных мариупольцев

По словам советника городского головы Мариуполя Пера Андрющенко, людей отвезли в бывший поселок Врангель, который сегодня является удаленным микрорайоном города Находка. Мариупольцы живут в здании чего-то среднего между гостиницей и общежитием.

Обеспечение пищей и вещами

По его словам, людям не выдают никаких денег, поэтому возможности выйти на связь, чтобы позвонить по телефону родным или знакомым – нет. Их не обеспечивают необходимыми вещами (одежда, лекарства, средства гигиены), правда, кормят троекратно. Андрющенко заметил: "о качестве пищи речь не идет". Поэтому можно понять, что кормят людей некачественно.

Документы

Похоже, что у украинцев во время "эвакуации" забрали все документы и пообещали выработать новые. На сегодняшний день еще ни один мариупольец ее не получил, поскольку "длится процедура оформления".

"Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры оформления и провести дальнейшее переселение в другие городки", - рассказал советным мариупольского городского головы.

Трудоустройство

Украинцев вывезли на край России, да еще и устраивают на низкооплачиваемые работы, что свидетельствует об эксплуатации рабочей силы. По словам Андрющенко, у людей есть возможность выбрать работу только из предложенных им вакансий. Он отметил, что речь идет о "низкоквалифицированном и низкооплачиваемом труде".

"Формально россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса "укрытия от войны", но доверия этому нет", – подчеркнул Андрющенко.

Радным мэра Мариуполя выразил свое недовольство по поводу того, что жителей теплого Приазовья вывезли в 9,6 тысячи километрах от родного города на край света, где самый теплый месяц август с температурой +21. Он не понимает причин таких бесчеловечных действий.

Что известно о депортации украинцев на территорию России:

Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Россия незаконно увезла 500 тысяч украинцев. Сами пропагандисты кичатся же, что "спасли от войны" около 1 миллиона граждан Украины.

В поселке Большая Александровка Херсонской области россияне принудительно выселяют всех жителей. В случае не исполнения преступного приказа кафиров, мирное население угрожают принудительно эвакуировать . Вероятно, речь идет о незаконной депортации на территорию России.

Оккупанты, под видом набора волонтерских групп, пытаются депортировать жителей Мариуполя. Страна-агрессорка развернула новую информационную спецоперацию , направленную на продвижение добровольного выезда на Дальний Восток России.

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