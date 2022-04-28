Как заявил Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россия незаконно увезла 500 тысяч украинцев. Сами же россияне из-за своей пропаганды кичатся показателем в 1 миллион, передает 24 канал.

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Безопасность людей – главная гарантия

Как отметил глава государства, главной гарантией безопасности для него сейчас безопасность наших людей, которых Россия незаконно вывезла на свою территорию.

Главное, чтобы они были живы и не были рабами, сами выбирали, куда ехать. И я знаю о том, что их выбор – территория, контролируемая Украиной, – заявил Зеленский.

Срыв эвакуации и депортации

Россияне срывают запланированные эвакуации и не дают мирным украинцам покинуть "горячие" точки. Также враг держит эвакуационные лагеря в ужасающих условиях. Прикрываясь эвакуацией, оккупанты незаконно вывозят украинцев в Россию, в частности, в неблагополучные районы. Среди увезенных граждан есть и дети.

Смотрите видео общего брифинга Владимира Зеленского и Антониу Гутерреша