Як заявив Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, Росія незаконно вивезла 500 тисяч українців. Самі ж росіяни через свою пропаганду хизуються показником в 1 мільйон, передає 24 канал.
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Безпека людей – головна гарантія
Як зазначив глава держави, головною гарантією безпеки для нього зараз є безпека наших людей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію.
Головне, щоб вони були живі і не були рабами, самі обирали, куди їм їхати. І я знаю про те, що їх вибір – територія, яку контролює Україна, – заявив Зеленський.
Зрив евакуації та депортація
Росіяни зривають заплановані евакуації та не дають мирним українцям покинути "гарячі" точки. Також ворог тримає евакуаційні табори у жахливих умовах. Прикриваючись евакуацію, окупанти незаконно вивозять українців у Росію, зокрема, у неблагополучні райони. Серед вивезених громадян є й діти.
Дивіться відео спільного брифінгу Володимира Зеленського та Антоніу Гутерреша