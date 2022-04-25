Олена та Олександр змогли втекти до Львова з Маріуполя. Але перед тим вони пережили кілька тижнів бомбардувань, а також пройшли "евакуаційний табір".

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Табори для "евакуації" тісні та брудні

Так, перед тим як евакуювати, українців окупанти утримують у брудних і тісних таборах. Один із них відкрили у колишній школі міста.

Мешканці розповідають, що були у центрі міста, коли намагалися виїхати. З пункту евакуації їх відвезли до притулку для біженців. Він розташований приблизно за 3 кілометри від місця збору. 49-річний Олександр зазначає, що умови нагадували справжній концтабір.

Ви не уявляєте, які жахливі умови були. Люди поважного віку спали у коридорах без матраців і ковдр,

– каже Олена.

А на тисячі людей, яких утримували в "евакуаційних" таборах, був усього один туалет і одна раковина. Тож згодом, зі слів Олени, там почала поширюватися дизентерія.

Яка зараз ситуація в Маріуполі

Місто перебуває у блокаді російських військових майже два місяці. Його окупанти зруйнували практично вщент. Попередні дані свідчать про 22 тисяч загиблих, але ця цифра може бути значно більшою.

Українським військовим, а також мирному населенню, котрим вдалося вижити, доводиться перебувати на металургійному комбінаті "Азовсталь". Його окупанти обстрілюють безперервно.

Відомо також, що Володимир Путін наказав більше не штурмувати "Азовсталь". Але окупанти не припиняють бомбардувати підприємство.

Українська сторона продовжує вимагати в Росії відкриття гуманітарних коридорів. Але російські загарбники вкотре зривають евакуацію з Маріуполя.

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