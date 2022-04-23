Близько 11 ранку маріупольці зібралися біля узгодженого пункту евакуації. Однак окупанти розігнали їх і сказали, що нібито зараз будуть обстріли. Про це повідомив заступник мера Маріуполя Павло Андрющенко.

Зауважте Доля тих, хто не проходить фільтраційні табори окупантів, – невідома, – Денісова

Людей вивезли на окуповану територію

На відстані 200 метрів від узгодженого пункту, окупанти подали автобус і людей скерували туди. Уже в автобусі їм повідомили, що рейс буде до Докучаєвська, тобто на окуповану Росією територію.

У людей, звичайно, виникло питання, чому їх везуть не в Запоріжжя, на що окупанти їм сказали, що нібито домовлений пункт евакуації "обстріляли націоналісти".

Нагадаємо, що напередодні з Маріуполя так само вирушили автобуси з мирними мешканцями, яким обіцяли евакуацію до України, але натомість їх вивезли до Росії.

До теми – ситуація в регіонах України станом на 23 квітня: дивіться відео