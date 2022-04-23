Около 11 утра мариупольцы собрались возле согласованного пункта эвакуации. Однако оккупанты разогнали их и сказали, что якобы сейчас будут обстрелы. Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Павел Андрющенко.

Заметьте Судьба тех, кто не проходит фильтрационные лагеря оккупантов, неизвестна, – Денисова

Людей вывезли на оккупированную территорию

На расстоянии 200 метров от согласованного пункта, оккупанты подали автобус и людей направили туда. Уже в автобусе им сообщили, что рейс будет до Докучаевска, то есть на оккупированную Россией территорию.

У людей, конечно, возник вопрос, почему их везут не в Запорожье, на что оккупанты им сказали, что якобы условленный пункт эвакуации "обстреляли националисты".

Напомним, что накануне из Мариуполя так же отправились автобусы с мирными жителями, которым обещали эвакуацию в Украину, но вместо этого их вывезли в Россию.

К теме – ситуация в регионах Украины по состоянию на 23 апреля: смотрите видео