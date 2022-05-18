У Конгресі США розглянуть проєкт про використання американської армії в Україні

Відправлення американських військ в Україну в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу прокоментувала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Дізнайтесь більше У Конгрес США внесли резолюцію про використання американської армії в Україні

Вона заявила, що теперішня позиція США передбачає, що американських військ в Україні не буде.

Загалом я не можу давати якісь коментарі стосовно внутрішніх дискусій у Конгресі, це проєкт і ми будемо бачити, як його сприймуть конгресмени. Але президент Байден зазначав, що американських військ в Україні не буде, і це є нашою теперішньою позицією,

– сказала Квін.

До уваги. 1 травня конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер вніс резолюцію про використання американських сил в Україні, якщо Росія застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю. Наразі резолюцію не було схвалено.

Нова допомога США

Варте уваги – про ядерну загрозу, ленд-ліз і безмежну любов до України: інтерв'ю Крістіни Квін: дивіться відео