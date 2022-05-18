У Конгресі США розглянуть проєкт про використання американської армії в Україні
Відправлення американських військ в Україну в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу прокоментувала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
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Вона заявила, що теперішня позиція США передбачає, що американських військ в Україні не буде.
Загалом я не можу давати якісь коментарі стосовно внутрішніх дискусій у Конгресі, це проєкт і ми будемо бачити, як його сприймуть конгресмени. Але президент Байден зазначав, що американських військ в Україні не буде, і це є нашою теперішньою позицією,
– сказала Квін.
Нова допомога США
- Американський президент Джозеф Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Цей закон передбачає спрощену процедуру у наданні допомоги нашій державі.
- 11 травня Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання Україні 40 мільярдів доларів. Це перша сума, яку Сполучені Штати виділили нашій державі після підписання закону про ленд-ліз.
- Заблокувати допомогу Україні намагався проросійський сенатор Ренд Пол. Він хотів, щоб документ передбачав створення спеціального генерального інспектора, який контролюватиме витрати військової допомоги.
- 17 травня Сенат США проголосував за остаточний розгляд проєкту щодо виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Остаточний розгляд законопроєкту повинен відбутися 18 травня.
- Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що якщо Конгрес США не ухвалить надання додаткової допомоги для України до 19 травня – це почне впливати на постачання військової техніки.
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