В Конгрессе США будет рассмотрен проект об использовании американской армии в Украине

Отправка американских войск в Украину в эксклюзивном интервью 24 каналу прокомментировала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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Она заявила, что нынешняя позиция США предполагает, что американских войск в Украине не будет.

В общем, я не могу давать какие-либо комментарии относительно внутренних дискуссий в Конгрессе, это проект и мы будем видеть, как его воспримут конгрессмены. Но президент Байден отмечал, что американских войск в Украине не будет, и это наша нынешняя позиция,

– сказала Квин.

К сведению. 1 мая конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер внес резолюцию об использовании американских сил в Украине, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие. В настоящее время резолюция не была одобрена.

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