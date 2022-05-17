Основное голосование состоится в среду, 18 мая. Обратите внимание, что законопроект выдвинул на рассмотрение президент США Джозеф Байден.

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Сенат США разрешил завершить рассмотрение закона о 40 миллиардах долларов для Украины

В Сенате Соединенных Штатов 16 мая состоялось голосование по вынесению на окончательное рассмотрение законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов помощи для Украины. Всего в нем приняли участие 100 сенаторов:

81 сенатор проголосовал "за";

11 – "против";

8 – воздержались.

По результатам голосования, Сенат США согласился поставить этот проект на окончательное рассмотрение, которое должно состояться 18 апреля. Обратите внимание, что пророссийский сенатор Рэнд Пол пытался его заблокировать. Однако фактически ему удалось только оттянуть рассмотрение документа.

Пол требовал включить в законопроект поправки об усилении надзора за расходом 40 миллиардов долларов, которые будут предоставлены Украине. Однако, несмотря на все его попытки, сенаторы в конце концов проголосовали за дальнейшее движение проекта.

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Пророссийский сенатор пытался блокировать законопроект: коротко

Палата представителей США еще 11 апреля приняла законопроект о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов. Это первая сумма, которую Соединенные Штаты выделили нашему государству после подписания закона о ленд-лизе. "За" проголосовали 368 законодателей, а "против" – только 57.

Конгрессвумен Роза ДеЛауро отметила, что Украина нуждается в срочной помощи, а США могут ее оказать. По ее словам, конгрессмены несут моральную ответственность за направление этой поддержки.

Однако пророссийский сенатор Рэнд Пол пытался заблокировать этот закон. Он хочет, чтобы документ предусматривал создание специального генерального инспектора, контролирующего расходы военной помощи.

В то же время сенатор Чак Шумер заявил, что новый пакет помощи уже готов к отправке, однако Пол не дает этого сделать.

Интересно! Ранее Рэнд Пол тесно сотрудничал с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Также пророссийский политик известен своим скандальным поведением. В частности, в разгар пандемии COVID-19 он призвал "снимать маски и сжигать паспорта вакцинации".

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