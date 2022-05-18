Сполучені Штати Америки відзначилися неймовірною підтримкою України у боротьбі проти російських окупантів. Америка надає нам зброю, спорядження, фінансову допомогу та усе, що ми потребуємо для активної протидіє ворогу.

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Україні надається безпрецедентна допомога

Як повідомила тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін, прийняття ленд-лізу дасть для президента США Джо Байдена більше можливостей для надання Україні військової допомоги. Про це вона заявила в інтерв'ю 24 каналу.

За її словами, ленд-ліз дуже спрощує процедуру надання зброї іншій країні, звичний алгоритм дій забирає дуже багато часу. Також вона підкреслила, що виділення 40 мільярдів на допомогу Україні дасть Байдену не лише більше можливостей, а й ресурсів.

Президенти США та України регулярно мають телефонну розмову, а найвищі керівники проводять консультації щодо того, яка саме допомога Україні потрібна прямо зараз. Таким чином США намагаються забезпечити найбільш нагальні потреби України у зброї та спорядженні. Америка усвідомлює, наскільки критична зараз ситуація, тому робить усе, щоб він моменту отримання заявки до моменту потрапляння зброї до рук українських героїв проходило якомога менше часу.

З ленд-лізом все буде набагато швидше. Адже швидкість, з якою ми вже надали Україні зброю, є безпрецедентною, у порівнянні з минулим,

– запевнила Квін.

Вона додала, що процес передання 90 одиниць гаубиць зайняв приблизно тиждень, і США роблять усе, щоб зберегти такі високі темпи постачання.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти знищили Національний центр генетичних ресурсів рослин у Харкові. Він був єдиним в Україні. Ворожий снаряд влучив прямо у будівлю, врятувати не вдалося нічого.

Росіяни зосереджувють сили на Донбасі, в зоні ООС вони йшли в атаку 12 разів. Ворог не полишає спроб оточення наших героїв, здобуття повного контролю над Луганською та Донецькою областями та забезпечення сухопутного коридору з Росії в Крим.

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