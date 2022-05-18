Соединенные Штаты Америки ознаменовались невероятной поддержкой Украины в борьбе против российских оккупантов. Америка предоставляет нам оружие, снаряжение, финансовую помощь и все, в чем мы нуждаемся в активном противодействии врагу.

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Украине оказывается беспрецедентная помощь

Как сообщила временно поверенная по делам США Кристина Квин, принятие ленд-лиза даст президенту США Джо Байдену больше возможностей для предоставления Украине военной помощи. Об этом она заявила в интервью 24 каналу.

По ее словам, ленд-лиз очень упрощает процедуру предоставления оружия другой стране, привычный алгоритм действий занимает очень много времени. Также она подчеркнула, что выделение 40 миллиардов в помощь Украине даст Байдену не только больше возможностей, но и ресурсов.

Президенты США и Украины регулярно говорят по телефону, а высшие руководители проводят консультации по поводу того, какая именно помощь Украине нужна прямо сейчас. Таким образом, США пытаются обеспечить наиболее насущные потребности Украины в оружии и снаряжении. Америка осознает, насколько критическая сейчас ситуация, поэтому делает все, чтобы с момента получения заявки до момента попадания оружия в руки украинских героев проходило как можно меньше времени.

С ленд-лизом все будет гораздо быстрее. Ведь скорость, с которой мы уже предоставили Украине оружие, беспрецедентна, по сравнению с прошлым,

– заверила Квин.

Она добавила, что процесс передачи 90 единиц гаубиц занял примерно неделю, и США делают все, чтобы сохранить столь высокие темпы поставки.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты уничтожили Национальный центр генетических ресурсов растений в Харькове. Он был единственным в Украине. Вражеский снаряд попал прямо в здание, спасти ничего не удалось.

Россияне сосредотачивают силы на Донбассе, в зоне ООС они шли в атаку 12 раз. Враг не оставляет попыток оцепления наших героев, получения полного контроля над Луганской и Донецкой областями и обеспечения сухопутного коридора из России в Крым.

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