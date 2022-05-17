Вражеский снаряд попал прямо в здание. Все, что там было, сгорело.
Человек расстреляли прямо в машине: Харьковщина страдает от беспощадных обстрелов
Оккупанты полностью уничтожили Национальный центр генетических ресурсов растений
В Харькове российские военные полностью уничтожили единственный в Украине национальный центр генетических ресурсов растений.
Таких банков в мире только несколько. Снаряд попал в здание Института растениеводства имени Юрьева, где хранились образцы более 160 тысяч сортов растений со всего мира, собиравшихся десятилетиями,
– говорится в сообщении.
В Центре хранили сорта растений, которым были сотни лет, и старинные, которые уже нельзя восстановить. Украинский генетический банк растений пережил Вторую мировую, оккупацию Харькова, однако не смог уцелеть после нашествия россиян.
Оккупанты уничтожили Национальный центр генетических ресурсов растений / Фото Комитет гуманитарной и информационной политики
В Центре были старинные сорта растений / Комитет гуманитарной и информационной политики
Снаряд попал прямо в Центр / Фото Комитет гуманитарной и информационной политики
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Ситуация в Харьковской области: коротко
- Харьковская областная прокуратура обвинила двух российских командиров в нарушении законов и обычаев войны. Им уже заочно сообщили о подозрении. В то же время в украинский плен попали несколько их подопечных.
- Украинские защитники почти полностью уволили область благодаря успешному контрнаступлению. Замминистра обороны Анна Маляр заметила, что они уже на пути к границе с Россией.
- ВСУ продолжают вытеснять оккупантов от Харькова , освобождая населенные пункты один за другим. Так, один из батальонов ТРО выбил российских оккупантов за границу . Об этом они сообщили в своем обращении к президенту Владимиру Зеленскому.
- Сам глава государства показал то, что после себя оставили захватчики на Харьковщине . В частности, разрушены дома, парки и даже детские аттракционы.
- В полиции же показали поселок Степанки , недавно удалось освободить от вражеской оккупации. В нем захватчики разрушили все, что только могли – жилые дома, частные подворья, автомобили. Также россияне убивали гражданских.
- Кроме этого, российские военные взорвали 3 моста в Харьковской области . Это они сделали во время отступления. Основная цель захватчиков – замедлить контрнаступление ВСУ.
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