Об этом рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко из Харькова.

К теме В Минобороны говорят, что ВСУ скоро вплотную приблизятся к границе с Россией в Харьковской области

Она подтвердила, что на Харьковщине в результате обстрелов 10 раненых гражданских, еще два человека (в Циркунах и Печенегах) погибли.

Раненые люди пострадали от российских обстрелов в следующих населенных пунктах:

Циркуны,

Роганов,

Малиновка,

Коробочкино.

Кроме того, от обстрелов вспыхнули около 10 пожаров. В результате горел дом культуры в Дергачах и уничтожены жилые дома в Циркунах. Также выгорело несколько домов в Чугуевском районе.

Как Харьковщина страдает от беспощадных обстрелов

В Золочевской общине на Харьковщине, граничащей с Россией и оккупированными территориями, ситуация сложная. Там уже около 30 погибших. Оккупанты обстреливают дома и целые улицы.

Оккупанты расстреляли автомобиль в Золочевском районе (на Харьковщине – 24 канал). Выехали их БТР и расстреляли машину, в которой был человек. Тело долго не могли унести. Еще одна женщина погибла возле церкви от обстрелов, ее тело вообще не могли найти полностью.

– рассказал житель Золочева Василий Мельник.

По его словам, в результате последних обстрелов в Калинове в Харьковской области погибли два человека. "То, что от них осталось, вывезли на тачке", – добавил он.

Улицы Золочева полностью разбомблены русской артиллерией. И город продолжает страдать, обстрелы не прекращаются ни на сутки.



Оккупанты разрушили многие дома в Золочеве / Скриншот с видео 24 канала

В то же время в самом Харькове, по словам корреспондентки, стало тише.

Какая ситуация в Харьковской области: коротко

Батальон Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов в Харьковской области за пределы государственной границы Украины. Бойцы 15 мая сняли видео на фоне знака 910/1 и обратились к Владимиру Зеленскому с подтверждением: "Мы дошли, господин президент, мы здесь".

В ответ президент Украины поблагодарил ребят от имени всех украинцев: "Благодарность моя без границ", – подчеркнул Зеленский.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заверила, что на севере Харьковской области остается лишь незначительный участок, на котором действует враг. Это следствие нескольких успешных контратак украинских сил.

Вместе с тем в Генштабе ВСУ вечером 16 мая сообщили, что российские оккупанты планируют наступление в районе города Изюм, а также продолжают попытки помешать украинским военным дойти до границы с Россией на границе области.

В целом, на Харьковском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и сдерживании наступления подразделений Сил обороны.

Видео по теме – Андрей Садовый рассказал детали ночного обстрела Львовщины