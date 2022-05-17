Россия начала полномасштабное наступление на Украину 24 февраля 2022 года. Но украинским защитникам удалось выбить врага из многих позиций вплоть до границы. Теперь оккупанты сосредоточили свои усилия на Донецком направлении. Хотя ведение наступательных действий неприятель совершает в Восточной операционной зоне.

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По данным Генштаба ВСУ, на Донецком и Луганском направлениях 16 мая были отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три беспилотника оперативно-тактического уровня и крылатую ракету.

Донецкое направление

Враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию.

Северодонецкое направление

В районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий, враг понес потери и отошел.

Бахмутское направление

Противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Выскрива, успеха не имел.

Авдеевское направление

Оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

Славянское направление

Враг осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление.

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Кураховское направление

Противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледар, успеха не имел.

Лиманское направление

Противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск.

Северское направление

В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины. Там была попытка захода вражеской ДРГ под прикрытием минометного огня. Во время боя смертельное ранение получил один из украинских пограничников.

Слобожанское и Харьковское направления

Противник сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и удерживании наступления подразделений Сил обороны.

Новопавловское и Запорожское направления

Враг активных боевых действий не производил. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехово, Новоселка и Гуляйполе.

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Южнобужское направление

Подразделениями противника активных боевых действий не проводились, обстреливали наши подразделения со ствольной артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Лиман, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

Бессарабское направление

В результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации, в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

Волынское и Полесское направления

Ситуация существенных изменений не претерпела. Продолжает сохраняться угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

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