В бою с войсками противника погиб пограничник Александр Поповченко. 44-летний главный сержант являлся инспектором пограничной службы второй категории.

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Сержант вернулся на службу после российского вторжения

У глуховчанина был 10-летний опыт работы в Пограничной службе, в 2021 году он принял решение уволиться после завершения контракта. Однако все изменилось 24 февраля 2022 года: Александр решил вернуться на службу и делать то, что умел лучше всего – защищать границы.

Пограничник получил в бою с ДРГ смертельное ранение

Утром 16 мая Александр Поповченко вместе с собратьями по службе вступил в бой с диверсантами. Россияне стреляли из минометов, пулеметов и автоматов. Пограничники дали врагу жесткий отпор, однако Александр Поповченко получил смертельное ранение.

Склоним головы перед мужественным сыном глуховской земли. Он положил жизнь, чтобы защитить всех, кто мирно спал в это солнечное утро,

– почтили память пограничника в Глуховском горсовете.

У погибшего защитника осталась жена и двое детей. Прощаться с Александром будут 17 мая возле Трех-Анастасиевского собора в Глухове.

Редакция 24 канала выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Александра Поповченко. Вечная память павшим Героям.

Что известно о попытке прорыва границы в Сумской области

Утром 16 мая враги открыли огонь по приграничным районам Сумской области. Так россияне хотели отвлечь украинских защитников от проникновения ДРГ на украинскую территорию. Пограничники дали бой диверсантам и вынудили их отойти – за линию границы.

Какая ситуация в Сумской области: коротко

Российские войска постоянно обстреливают приграничные территории Сумской области. При этом враги бьют наугад, ведь постоянно попадают в гражданские объекты, в частности жилые дома.

Так вечером 14 мая россияне обстреляли ракетами село Шпилевка, а утром 15- ударили по Шосткинскому району. Жертв не было.

Также 14 мая враги обстреляли из миномета Великописаревскую общину.

Утраты в области были 12 мая. Тогда россияне применили артиллерию против гражданского населения.

В освобожденной от оккупантов Тростянке следователи ГБР обнаружили важные документы российских военных. Впоследствии эти данные будут переданы в международные инстанции.

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