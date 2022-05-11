Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, передает 24 канал. Работники ГБР сейчас документируют преступления, которые совершили оккупанты в Тростянце. Впоследствии все данные будут переданы в международные инстанции. Директор ГБР отмечает, что никто не сможет избежать ответственности.

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Оккупанты пытали и убивали людей

В общей сложности следователи ГБР исследовали более 2 тысяч гектаров Тростянца, который оккупанты буквально разрушили. Удалось выявить боевые позиции, нашли много документов и вещей российских захватчиков. Также они обезвредили взрывоопасные предметы, а обнаруженное оружие передали в ВСУ.

Следователи ГБР нашли важные документы российских военных, четко дающие понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и вовлечена в материалы дела,

– отметил директор ГБР Алексей Сухачев.

Оккупанты ужасно разрушили город. За время оккупации россияне намеренно повредили 322 жилых дома и другие объекты Тростянца. Обычно они обстреливали все из артиллерии и минометов.

Оккупанты также пытали гражданских. В ГБР выявили по меньшей мере 34 факта, подтверждающих издевательства над мирными людьми. Россияне использовали дубинки, металлические клещи и наручники. На месте преступлений также была найдена окровавленная одежда.

Кроме этого, представители ГБР провели эксгумацию 23 тел погибших. Среди них было двое детей.

"Работа продолжается. Для обеспечения должной эффективности мы привлекли лучших следователей из центрального аппарата и работников Территориального управления Полтавы и Краматорска", – добавил Алексей Сухачев.

ВСУ выгнали врага с Сумщины

Российские оккупанты застряли на Сумщине и не могли продвигаться вперед из-за активных действий Вооруженных Сил Украины. Давление украинских военных становилось все сильнее, поэтому они были вынуждены бежать.

Тростянец вышел из-под оккупации несколько быстрее – 26 марта ВСУ освободили город. Российская армия позорно сбежала: оставили много оружия, техники и боеприпасов, которыми пользуются украинские военные.

Россияне оставили много ловушек на освобожденных территориях. Сейчас спасатели занимаются разминированием.

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