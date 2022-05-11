Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, передає 24 канал. Працівники ДБР зараз документують злочини, які скоїли окупанти у Тростянці. Згодом усі дані передадуть до міжнародних інстанцій. Директор ДБР наголошує, що ніхто не зможе уникнути відповідальності.

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Окупанти катували і вбивали людей

Загалом слідчі ДБР дослідили понад 2 тисяч гектарів Тростянця, який окупанти буквально зруйнували. Вдалося виявити бойові позиції, знайшли багато документів та особистих речей російських загарбників. Також вони знешкодили вибухонебезпечні предмети, а знайдену зброю передали до ЗСУ.

Слідчі ДБР знайшли важливі документи російських військових, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи, – зазначив директор ДБР Олексій Сухачов.

Окупанти жахливо зруйнували місто. За час окупації росіяни навмисно пошкодили аж 322 житлові будинки та інші об’єкти Тростянця. Зазвичай вони обстрілювали все з артилерії та мінометів.

Окупанти також катували цивільних. В ДБР виявили щонайменше 34 факти, які підтверджують знущання з мирних людей. Росіяни використовували кийки, металеві кліщі та кайданки. На місці злочинів також знайшли закривавлений одяг.

Крім цього представники ДБР провели ексгумацію 23 тіл загиблих. Серед них було двоє дітей.

"Робота триває. Для забезпечення належної ефективності ми залучили найкращих слідчих з-поміж центрального апарату та працівників Територіального управління Полтави та Краматорська", – додав Олексій Сухачов.

ЗСУ вигнали ворога зі Сумщини

Російські окупанти застрягли на Сумщині і не могли просуватися вперед через активні дії Збройних Сил України. Тиск українських військових ставав все сильнішим, тому вони були змушені тікати.

Тростянець вийшов з-під окупації дещо швидше – 26 березня ЗСУ звільнили місто. Російська армія ганебно втекла: залишили багато зброї, техніки та боєприпасів, якими тепер користуються українські військові.

Росіяни залишили багато пасток на звільнених територій. Зараз рятувальники займаються розміновуванням.

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