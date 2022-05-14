Об этом в 21:12 сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он опубликовал фото обломка российского оружия.

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"Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую общину. Примерно 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", – написал Живицкий.

Важно! Примерно 21:24 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Из-за этого важно спрятаться в укрытиях и не выходить из них до сообщений об отбое.

Предыдущий обстрел Сумской области

Рашисты вечером 13 мая неуправляемыми авиационными ракетами обстреляли окрестности одного из сел Шосткинского района. Там зафиксировали 5 взрывов. К счастью, человеческих жертв нет.

Ранее, в 00:15, россияне нанесли 2 ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино.