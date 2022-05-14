Россияне обстреляли Шосткинский район

По данным пограничников, в окрестностях одного из сел Шосткинского района зафиксировали 5 разрывов.

Внимание На рассвете враг обстрелял Днепропетровщину "Ураганами" и кассетными минами

Враг обстрелял приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами. Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали 5 разрывов на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района,
– говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет. Фрагменты ракет обнаружили на земле.


Фрагменты ракеты, которую выпустили россияне по Сумщине / Фото Госпогранслужба


Враг применил неуправляемые ракеты / Фото Госпогранслужба


На окраине села обнаружили 5 разрывов в результате разрыва снаряда / Фото Госпогранслужба

Ситуация в Сумской области: коротко о главном

Арестович уверен, что за Киев, Сумы, Чернигов и Харьков уже можно не беспокоиться: видео