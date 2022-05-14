По данным пограничников, в окрестностях одного из сел Шосткинского района зафиксировали 5 разрывов.

Внимание На рассвете враг обстрелял Днепропетровщину "Ураганами" и кассетными минами

Враг обстрелял приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами. Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали 5 разрывов на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района,

– говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет. Фрагменты ракет обнаружили на земле.



Фрагменты ракеты, которую выпустили россияне по Сумщине / Фото Госпогранслужба



Враг применил неуправляемые ракеты / Фото Госпогранслужба



На окраине села обнаружили 5 разрывов в результате разрыва снаряда / Фото Госпогранслужба

Важно: ВСУ освободили Сумщину! 3 апреля стало известно, что оккупанты начали выходить из Сумской области. Ведь у врагов не было успеха в регионе.

Город Тростянец ВСУ освободили от россиян раньше – 26 марта. Потерпев ряд неудач, российская армия сбежала из населенного пункта.

8 апреля из Сумщины выгнали все российские войска. Однако тогда оставалась большая площадь, которую нужно было разминировать.