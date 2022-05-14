Росіяни обстріляли Шосткинський район

За даними прикордонників, на околиці одного з сіл Шосткинського району зафіксували 5 розривів.

Увага На світанку ворог обстріляв Дніпропетровщину "Ураганами" і касетними мінами

Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами. Учора ввечері військовослужбовці Держприкордонслужби зафіксували 5 розривів на околиці одного з прикордонних сіл Шосткінського району,

– йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок обстрілів, на щастя, немає. Фрагменти ракет виявили на землі.



Фрагменти ракети, яку випустили росіяни по Сумщині / Фото Держприкордонслужба



Ворог застосував некеровані ракети / Фото Держприкордонслужба



На околиці села виявили 5 розривів унаслідок розриву снаряду / Фото Держприкордонслужба

Ситуація на Сумщині: коротко про головне

Вчора, з 13 травня, ворог двічі завдав ракетного удару по Очкіно, що у Сумській області.

Попередньо, вранці 12 травня ворожа артилерія обстріляла Сумську область. Удару завдали з боку російського населеного пункту Тьоткіно.

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький зауважив, що росіяни вже декілька днів атакують прикордоння Сумщини.

Арестович певен, що за Київ, Суми, Чернігів і Харків вже можна не хвилюватися: відео