Росіяни обстріляли Шосткинський район
За даними прикордонників, на околиці одного з сіл Шосткинського району зафіксували 5 розривів.
Увага На світанку ворог обстріляв Дніпропетровщину "Ураганами" і касетними мінами
Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами. Учора ввечері військовослужбовці Держприкордонслужби зафіксували 5 розривів на околиці одного з прикордонних сіл Шосткінського району,
– йдеться у повідомленні.
Постраждалих внаслідок обстрілів, на щастя, немає. Фрагменти ракет виявили на землі.
Фрагменти ракети, яку випустили росіяни по Сумщині / Фото Держприкордонслужба
Ворог застосував некеровані ракети / Фото Держприкордонслужба
На околиці села виявили 5 розривів унаслідок розриву снаряду / Фото Держприкордонслужба
Ситуація на Сумщині: коротко про головне
- Вчора, з 13 травня, ворог двічі завдав ракетного удару по Очкіно, що у Сумській області.
- Попередньо, вранці 12 травня ворожа артилерія обстріляла Сумську область. Удару завдали з боку російського населеного пункту Тьоткіно.
- Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький зауважив, що росіяни вже декілька днів атакують прикордоння Сумщини.
Арестович певен, що за Київ, Суми, Чернігів і Харків вже можна не хвилюватися: відео