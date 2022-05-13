Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Північ" 13 травня.
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О 00:05 ворог з території Росії завдав двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області,
– повідомили наші військові.
Українські військовослужбовці додали, що, згідно з попередніми даними, серед особового складу втрат немає. В ОК вказали, що наразі інформація уточнюється.
Росіяни завдали удару по прикордонному пункту / Фото з фейсбуку ОК "Північ"
Ворожа артилерія обстріляла Сумщину
У Держприкордонслужбі розповіли, що вранці 12 травня ворожа артилерія обстріляла Сумську область. Удару завдали з боку російського населеного пункту Тьоткіно.
Окупанти вели вогонь орієнтовно з САУ. ДПСУ України зазначає, що нараховано близько двох десятків пострілів. Снаряди розірвалися на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади.
Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, пошкоджені приватні помешкання.
Ситуація на у Сумській області: коротко
- Окупанти 10 травня випустили дві ракети по Шосткинському районі.
- Ввечері 9 травня росіяни обстріляли Новослобідську та Ворожбянську громади. На щастя, мирні громадяни не постраждали.
- Дмитро Живицький підкреслив, що росіяни вже декілька днів атакують прикордоння Сумщини.
- Ворог 7 травня обстріляв території Миропільської та Хотинської громади.
- Збройні Сили України 5 травня збили крилату ракету над областю.
- Протягом 4 травня прикордонники зафіксували мінометні та гранатометні обстріли прикордонної території в межах Шосткинського району Сумщини.
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