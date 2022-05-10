Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вибухи чули в Шосткинському районі.

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Деталей поки не повідомляють.

Додамо, що станом на 19:30 повітряна тривога триває в таких областях:

Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Луганській (там повітряна тривога триває вже кілька тижнів).

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