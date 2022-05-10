Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вибухи чули в Шосткинському районі.
До теми На Ізюмському напрямку ворог продовжує спроби йти у наступ
Деталей поки не повідомляють.
Додамо, що станом на 19:30 повітряна тривога триває в таких областях:
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Луганській (там повітряна тривога триває вже кілька тижнів).
Попередні обстріли на Сумщині: останні новини
- Збройні Сили України звільнили область від ворожих військ, проте російські окупанти активізували обстріли Сумщини. Зокрема, 10 травня під ударом опинилася Білопільська громада. Її обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії. Загиблих, на щастя, немає, а пошкодження уточнюються.
- Ввечері 9 травня ворог обстріляв Новослобідську та Ворожбянську громади в області. Вранці 9 травня також були "прильоти" по Хотінській громаді. Обійшлося без втрат та жертв.
- 8 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Сумщині. Під обстрілами опинились Шосткинський район. Також у День пам'яті та примирення російські загарбники обстріляли єврейське кладовище на Сумщині. Для обстрілів окупанти використовували авіацію – винищувачі Су-30 та гелікоптери Мі-24.
- 7 травня ворог обстріляв території Миропільської та Хотинської громад, які розташовані поблизу кордону з Курською областю Росії. За інформацією Держприкордонслужби, окупанти атакували не лише українську територію – ракети потрапляли й на територію Росії.
- 5 травня Збройні Сили України збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом. А 4 травня російські загарбники завдали майже 40 ударів по Шосткинського району Сумської області з мінометів.
- Додамо, що ще вкінці квітня Держприкордонслужба запровадила додаткові режимні обмеження у прикордонних районах. Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.
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