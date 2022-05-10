Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вибухи чули в Шосткинському районі.

До теми На Ізюмському напрямку ворог продовжує спроби йти у наступ

Деталей поки не повідомляють.

Додамо, що станом на 19:30 повітряна тривога триває в таких областях:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Луганській (там повітряна тривога триває вже кілька тижнів).

Попередні обстріли на Сумщині: останні новини

  • Збройні Сили України звільнили область від ворожих військ, проте російські окупанти активізували обстріли Сумщини. Зокрема, 10 травня під ударом опинилася Білопільська громада. Її обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії. Загиблих, на щастя, немає, а пошкодження уточнюються.
  • Ввечері 9 травня ворог обстріляв Новослобідську та Ворожбянську громади в області. Вранці 9 травня також були "прильоти" по Хотінській громаді. Обійшлося без втрат та жертв.
  • 8 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Сумщині. Під обстрілами опинились Шосткинський район. Також у День пам'яті та примирення російські загарбники обстріляли єврейське кладовище на Сумщині. Для обстрілів окупанти використовували авіацію – винищувачі Су-30 та гелікоптери Мі-24.
  • 7 травня ворог обстріляв території Миропільської та Хотинської громад, які розташовані поблизу кордону з Курською областю Росії. За інформацією Держприкордонслужби, окупанти атакували не лише українську територію – ракети потрапляли й на територію Росії.
  • 5 травня Збройні Сили України збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом. А 4 травня російські загарбники завдали майже 40 ударів по Шосткинського району Сумської області з мінометів.
  • Додамо, що ще вкінці квітня Держприкордонслужба запровадила додаткові режимні обмеження у прикордонних районах. Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.

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