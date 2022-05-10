Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что взрывы слышали в Шосткинском районе.
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Детали пока не сообщают.
По состоянию на 19:30 воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Киевской,
- Черниговская,
- Сумской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Луганской (там воздушная тревога длится уже несколько недель).
Предыдущие обстрелы в Сумской области: последние новости
- Вооруженные Силы Украины освободили область от вражеских войск, однако российские оккупанты активизировали обстрелы Сумщины. В частности, 10 мая под ударом оказалась Белопольская община. Ее обстреляли из систем залпового огня, расположенных на территории России. Погибших, к счастью, нет, а повреждения уточняются.
- Вечером 9 мая враг обстрелял Новослободскую и Ворожбянскую общины в области. Утром 9 мая также были "прилеты" по Хотинской общине. Обошлось без потерь и жертв.
- 8 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумщине. Под обстрелами оказались Шосткинский район. Также в День памяти и примирения российские захватчики обстреляли еврейское кладбище в Сумской области. Для обстрелов оккупанты использовали авиацию – истребители Су-30 и вертолеты Ми-24.
- 7 мая враг обстрелял территории Миропольской и Хотинской общин, расположенные вблизи границы с Курской областью России. По информации Госпогранслужбы, оккупанты атаковали не только украинскую территорию – ракеты попадали и на территорию России.
- 5 мая Вооруженные Силы Украины сбили крылатую ракету российских оккупантов над Сумщиной. Она летела над Роменским районом. А 4 мая российские захватчики нанесли почти 40 ударов по Шосткинскому району Сумской области из минометов.
- Добавим, что еще в конце апреля Госпогранслужба ввела дополнительные режимные ограничения в приграничных районах. Жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.
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