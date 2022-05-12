Обстріли Сумщини: що відомо

Повідомляється, що артилерійського удару по Сумщині завдали з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з самохідної артилерійської установки. Державна прикордонна служба України зазначає, що нараховано близько двох десятків пострілів.

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Снаряди розірвалися на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа. До того ж пошкоджені приватні помешкання.

Артобстріл населеного пункту на Сумщині: розпочато провадження



Наслідки обстрілу / Фото Державна прикордонна служба України

Як повідомив Офіс генерального прокурора, за процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 12 травня 2022 року близько 06:00 підрозділи збройних сил Росії здійснили артилерійський обстріл по населеному пункту села Старі Вирки Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 67-річний місцевий житель.



Росіяни вбили 67-річного жителя Сумщини​ / Фото Офіс Генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділенням поліції №1 Сумського районного управління поліції.

Наслідки обстрілу / Фото Державна прикордонна служба України

ЗСУ звільнили Сумщину

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що через ослаблення позицій та численні втрати 3 квітня окупанти почали виходити з Сумської області. Наприкінці березня від росіян також звільнили місто Тростянець. Зазнавши низки невдач, російська армія втекла з населеного пункту.

Як раніше зазначали військові експерти, російські війська відчувають особливу агресію до районів, звідки їх витіснили ЗСУ. Відтак після звільнення, вони починають жорстоко їх обстрілювати.

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