К счастью, пострадавших среди местных жителей нет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Вадим Резниченко.

Заметьте Оккупанты стреляют из артиллерии по населенным пунктам на Славянском направлении.

Оккупанты стреляли из "Урагана"

Российские оккупанты накрыли село Шестерня огнем из реактивной системы залпового огня "Ураган". Кроме того, после обстрелов в нескольких дворах обнаружили кассетные боеприпасы. В нескольких домах из-за обстрела выбило стекла.

Вадим Резниченко также сообщил, что на местах обнаружения кассетных боеприпасов работают пиротехники.

Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла. В нескольких дворах – кассетные боеприпасы. Работают пиротехники,

– сообщил Резниченко.

Впоследствии глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что речь идет именно о Шестерне.

Стоит отметить, что село, которое обстреляли оккупанты, расположено на границе Днепропетровщины с Херсонской областью, большинство территорий которой, к сожалению, пока под оккупацией.

Сколько ракет оккупанты выпустили по Днепропетровщине

С первого дня полномасштабного вторжения Россия цинично и позорно обстреливает ракетами украинские города и деревни. Российские ракеты атакуют все регионы нашего государства, однако часто россияне используют их для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, из-за чего погибает мирное население.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что по состоянию на 80-й день полномасштабного российского вторжения, оккупанты выпустили по территории Днепропетровской области уже 140 ракет.

Однако глава ОВА подчеркнул, что оккупанты палят по территории Днепропетровщины из разного оружия. В частности, россияне используют реактивные системы залпового огня. Кроме "Ураганов", Днепропетровщину накрывали "Градом" и "Смерчем". Также оккупанты активно используют запрещенные кассетные боеприпасы. Чаще обстрелы ведут с временно оккупированной территории Херсонской области.

В результате вражеских атак от 24 февраля погибли 17 мирных жителей Днепропетровской области. Более 300 домов, складов и гаражей повреждены.

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