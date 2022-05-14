Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что оккупанты били по области из разнообразного оружия.

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Россияне приносят в Украину немирный "мир"

Валентин Резниченко подчеркнул, что российские военные били по Днепропетровщине "Смерчами", "Градами", "Ураганами". Снаряды прилетали в мирные общины области. Не гнушались оккупанты также обстреливать запрещенными кассетными боеприпасами.

Всего с начала полномасштабной войны на Днепропетровщине 17 человек погибли от вражеских атак. Также известно о повреждениях более 300 домов, складов, а также гаражей.

Таков он, немирный "мир", который нам навязывают немирные "соседи",

– подчеркнул он.

Оккупанты продолжают выпускать ракеты по Украине

В ночь на 13 мая российские военные выпустили ракету в Дергачевский дом культуры. В нем на момент попадания вражеского снаряда базировался гуманитарный штаб. Перед тем Дергачи атаковали с "Ураганом". Тогда от вражеского огня пострадали ЗАГС, дом культуры, столовая больницы, поликлиника, а также отделение скорой помощи.

Той же ночью оккупанты устроили по приграничному населенному пункту Очкино Сумской области. Как отметили в оперативном командовании "Север", враги дважды нанесли ракетный удар.

Приготовили 13 мая российские захватчики также по Лозовской общине Харьковской области. Заметим, что обстреляли этот район оккупанты и 12 мая. Тогда в результате ракетного удара погиб гражданский. Кроме того, захватчикам удалось уничтожить склад с сельхозпродукцией.

Что касается самой Днепропетровщины, то ее 12 мая российские военные также обстреляли. Били по области запрещенными кассетными боеприпасами. В результате этого разрушения потерпел объект энергетической инфраструктуры. Также известно об одной жертве атаки и нескольких раненых.

Накануне спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснил, почему оккупанты не прекращают палить по городу. Он убежден, что российские военные в этом случае руководят местью. Мол, так захватчики планируют отплатить Одессе за то, что она в очередной раз доказала, что именно украинский город.

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