Об этом сообщил 24 канала спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он также предположил причину увеличения обстрелов города.

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Причина увеличения обстрелов

Спикер отметил, что есть много экспертных мнений по поводу увеличения обстрелов Одессы, и все они имеют право на существование. В то же время, по мнению Братчука, самая важная – идеологическая составляющая.

Считаю, что самое главное здесь – это месть Одессе. Такое вооруженное возмездие за то, что город в очередной раз подтвердил, что он украинский,

– допустил спикер.

Братчук напомнил, что во время последнего обстрела российскими оккупантами Одессы ударной волной затронули Воронцовский дворец , являющийся одним из символов города. Он подчеркнул, что это яркий пример того, как россияне относятся к Одессе для тех, кто до сих пор сомневается.

Украинская Одесса

Как подчеркнул Братчук, Одесса ясно демонстрирует, что она готова сбивать вражеские самолеты и ракеты, а также беспощадно топить российские корабли.

В этом она была, есть и будет украинским,

– подчеркнул он.

Символизмы Путина

Как добавил советник, конечно, с военной точки зрения частые вражеские обстрелы – это попытка уничтожить инфраструктуру города. Также понятно, что Одесса – это морские ворота нашего государства, поэтому блокировка порта остановит экспорт. Поэтому здесь говорится о военном, экономическом, но главном – идеологическом компоненте.

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"Злость Путина выражается именно в таких символизмах. Если провести параллели, то видим, что 9 мая был наибольший ракетный удар по Одессе. Утром прилетело 4 ракеты в нашу область. В это время чуть ли не минута в минуту Путин клал "гвоздички" в камни из надписями "Киев" и "Одесса", - подытожил Братчук.

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