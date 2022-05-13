Об этом сообщил 24 канала спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он также предположил причину увеличения обстрелов города.
Читайте на сайте Ракетный обстрел Одессы 9 мая: показали кадры спасения и последствия попаданий
Причина увеличения обстрелов
Спикер отметил, что есть много экспертных мнений по поводу увеличения обстрелов Одессы, и все они имеют право на существование. В то же время, по мнению Братчука, самая важная – идеологическая составляющая.
Считаю, что самое главное здесь – это месть Одессе. Такое вооруженное возмездие за то, что город в очередной раз подтвердил, что он украинский,
– допустил спикер.
Братчук напомнил, что во время последнего обстрела российскими оккупантами Одессы ударной волной затронули Воронцовский дворец , являющийся одним из символов города. Он подчеркнул, что это яркий пример того, как россияне относятся к Одессе для тех, кто до сих пор сомневается.
Украинская Одесса
Как подчеркнул Братчук, Одесса ясно демонстрирует, что она готова сбивать вражеские самолеты и ракеты, а также беспощадно топить российские корабли.
В этом она была, есть и будет украинским,
– подчеркнул он.
Символизмы Путина
Как добавил советник, конечно, с военной точки зрения частые вражеские обстрелы – это попытка уничтожить инфраструктуру города. Также понятно, что Одесса – это морские ворота нашего государства, поэтому блокировка порта остановит экспорт. Поэтому здесь говорится о военном, экономическом, но главном – идеологическом компоненте.
Обратите внимание В Одесской ОВА подтвердили удар по российскому кораблю "Всеволод Бобров"
"Злость Путина выражается именно в таких символизмах. Если провести параллели, то видим, что 9 мая был наибольший ракетный удар по Одессе. Утром прилетело 4 ракеты в нашу область. В это время чуть ли не минута в минуту Путин клал "гвоздички" в камни из надписями "Киев" и "Одесса", - подытожил Братчук.
В Одесской ОВА рассказали о возможной причине увеличения обстрелов Одессы: смотрите видео
Последние обстрелы Одесщины: что известно
- Вчера, 12 мая, во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы . Позже стало известно, что от ударной волны пострадал Воронцовский дворец.
- До этого, 11 мая, российские военные также нанесли ракетные удары по Одесщине. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что пострадавших и разрушений в результате этого нет.
- Российские военные 10 мая в четвертый раз уложили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Отмечается, что ударили по объекту инфраструктуры крылатой ракетой.
- Оккупанты беспощадно били по Одессе 9 мая. Тогда захватчики выпустили 7 ракет . В результате обстрела погиб один человек, еще 5 – получили ранения.