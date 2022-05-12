В Одесской области была воздушная тревога. Ее объявили в 18:18, а о взрывах стали сообщать в 18:23. Об отбое сообщили в 18:38.

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В местных телеграм-каналах отмечают работу ПВО. Кроме Одессы есть также информация о звуках взрывов в Херсоне.

Кстати, воздушную тревогу также объявили в Николаевской, Черниговской и Харьковской областях. Напомним, когда вы услышали звуки сирен, следует немедленно спускаться в укрытие. Если такой возможности нет, нужно хотя бы соблюдать правила двух стен – одна стена удерживает ударную волну, другая – защищает от обломков. Безопасное место нельзя покидать до отбоя тревоги.

Предыдущие ракетные удары по Одесской области

Российские оккупанты атаковали Одессу 9 мая. Они выпустили 7 ракет и попали в два объекта гражданской инфраструктуры – торговый центр и склад продуктов. Вспыхнул масштабный пожар. К сожалению, один человек погиб, а 5 – получили ранения, их госпитализировали.

11 мая российские военные снова выпустили крылатую ракету по Одесской области. К счастью, ее сбили украинские силы ПВО над морем.

10 мая армия агрессора в четвертый раз запустила ракету по мосту через Днестровский лиман.

Захватчики атакуют Одесщину современными ракетами "Кинжал", но не только ими. Также враг использует устаревшие ракеты Х-22. Эти боеприпасы еще 1960-х годов, поэтому могут промахиваться на 200 – 300 метров и попадать в дома мирных жителей. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович говорит, что применение старых ракет свидетельствует о том, что россияне начали экономить высокоточное оружие.

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